Wypadek nastolatków w miejscowości Mrzygłód

We wtorek, 14 kwietnia, około godziny 18.55 doszło do groźnego wypadku w miejscowości Mrzygłód (powiat myszkowski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Paderewskiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji wynika, że samochód osobowy z pięcioma młodymi osobami na pokładzie wypadł z jezdni. Pojazd najpierw dachował, a potem z impetem uderzył w przydrożne drzewo.

Skutki tego zdarzenia okazały się bardzo poważne. Wszyscy podróżujący autem w wieku od 15 do 18 lat doznali obrażeń i musieli zostać pilnie przetransportowani do szpitali w województwie śląskim. Najciężej ranna osoba wymagała interwencji śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostałych poszkodowanych przewieziono do okolicznych lecznic karetkami pogotowia.

W akcji ratunkowej uczestniczyły znaczne siły służb. Na miejscu interweniowali strażacy, ratownicy medyczni oraz policjanci. Zespoły medyczne natychmiast zajęły się rannymi, natomiast jednostki straży pożarnej zabezpieczyły rozbity wrak i cały teren wokół miejsca wypadku.

Dlaczego doszło do wypadku w Mrzygłodzie? Znamy wstępną przyczynę

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia sformułowali już pierwsze hipotezy dotyczące przyczyn wypadku. Wiele wskazuje na to, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Ze wstępnych informacji policji wynika, że kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, w wyniku czego pojazd dachował, a następnie uderzył w drzewo – poinformowała młodsza aspirant Klaudia Maladyn, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierowcy – badanie wykazało, że był on trzeźwy. Teraz śledczy będą dokładnie analizować wszelkie okoliczności i szczegółowy przebieg tego dramatycznego zdarzenia drogowego.

Działania ratunkowe na ulicy Paderewskiego trwały przeszło dwie godziny. W tym czasie kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, ponieważ trasa była częściowo nieprzejezdna. Interwencja wszystkich służb zakończyła się około godziny 21.11.

Mundurowi przy tej okazji po raz kolejny przypominają, że to właśnie nadmierna prędkość i niedostosowanie sposobu jazdy do aury i stanu nawierzchni są głównymi przyczynami najpoważniejszych wypadków. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i ostrożność za kółkiem.