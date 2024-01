i Autor: Andrzej Bęben

Media i polityka

Samorząd województwa śląskiego dołączy do zainteresowanych kupnem Radia Katowice. Byłoby pluralistyczne i niezależne od Warszawy?

oprac. abe 15:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wydaje się to mało prawdopodobne, ale… Śląsko-dąbrowska „Solidarność” zaapelowała (16 stycznia) do samorządu wojewódzkiego, by ten dołączył się do inicjatywy władz Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmierzającej do kupna Radia Katowice. Jest ono teraz w stanie likwidacji (jak cała TVP oraz Polskie Radio, w skład którego wchodzi śląska rozgłośnia).