Koszmar w Tychach! Na uczniów podstawówki runął sufit. 8-latek trafił do szpitala

Syberyjskie mrozy zmierzają do Polski. Damian Dąbrowski nie ma wątpliwości. Będą dwucyfrowe mrozy

Jest areszt dla nożownika z Częstochowy. 27-letni Ukrainiec zaatakował, bo myślał, że ktoś dosypuje mu czegoś do jedzenia

Częstochowa. 80-letni Wiesław rozjechał dwie kobiety na pasach. Nie pójdzie do więzienia?!

Koszmarna katastrofa w podstawówce w Tychach. Sufit runął na głowy dzieci!

W czwartek, 4 stycznia, tuż po godzinie 10:00, służby ratunkowe zostały powiadomione o tym, że w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej w Tychach z sufitu zerwał się tynk o wielkości 1,5 m2 i grubości 2 cm, który w jednym momencie runął na głowy uczniów! Sytuacja była przerażająca zarówno dla samych dzieci, jak i nauczycieli, którzy byli świadkami zdarzenia.

- W wyniku tego zdarzenia zostało poszkodowanych troje dzieci w wieku 8 lat. Dwoje z nich nie wymagało hospitalizacji, natomiast jeden z uczniów został przetransportowany do szpitala w stanie wstępnie niezagrażającym życiu - poinformowała PAP mł. asp. Paulina Kęsek z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Szkolna dyrekcja powiadomiła o niebezpiecznej sytuacji wszystkich rodziców uczęszczających do placówki dzieci. - Na miejscu pracowali policjanci. Ich głównym zadaniem było wykonanie oględzin miejsca zdarzenia. O sytuacji został również poinformowany prokurator - dodała policjantka. Teraz służby będą ustalać, co było przyczyną zerwania się sufitu w podstawówce.

ZOBACZ TEŻ: Częstochowa. 80-letni Wiesław rozjechał dwie kobiety na pasach. Nie pójdzie do więzienia?!

Ile czasu uczniowie odrabiają prace domowe w innych krajach? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.