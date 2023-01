31-latka przejechały dwa pociagi? Tragedia na torach w Sierakowie

Rybnik. Mężczyzna pożyczył głośnik i sprzedał go w lombardzie! Szuka go policja

Sieraków Śląski. Śmiertelne potrącenie na torach

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 19 stycznia w okolicy przejazdu kolejowego w Patoce, nieopodal stacji Sieraków Śląskich (gmina Ciasna). Doszło tam do potrącenia mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym. - W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 31-letni mężczyzna - mówi nam mł. asp. Ewelina Paruzel z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Ruch w miejscu zdarzenia został już przywrócony. Na miejscu pracował prokurator. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. - Obecnie wszystkie możliwe wersje są brane pod uwagę. Będziemy ściągali monitoring z pociągów, bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że mężczyzna zginął w wyniku potrącenia przez poprzedni pociąg - dodaje rzeczniczka lublinieckiej policji. To kolejna taka tragedia w przeciągu kilku dni. W niedzielę w Orzeszu doszło do potrącenia ze skutkiem śmiertelnym 22-letniego mężczyzny. Dzień później w Mysłowicach lokomotywa potrąciła pieszego. We wtorek na torowisku w Częstochowie zginął 25-latek.