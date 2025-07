Skandal podczas meczu! Kibice uciekali przed gazem. Policja tłumaczy, co się stało

Podczas meczu pomiędzy GKS-em Katowice a Rakowem Częstochowa doszło do incydentu. W 68. minucie spotkania, przy jednej z bram wejściowych Areny Katowice użyto gazu, co spowodowało przerwanie zawodów sportowych na kilka minut. Policja wydała oświadczenie w sprawie niepokojącego zdarzenia. Mundurowi zaprzeczyli, by to oni użyli gazu.

i Autor: PAP/Michał Meissner