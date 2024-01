Pijana jechała audi z urwanym lusterkiem. Trudno uwierzyć, ile wydmuchała promili!

CO ZA BEZMYŚLNOŚĆ!

Skandal w Mikołowie. Pijana jak bela 45-latka jechała zasypanym audi bez lusterka. Wydmuchała... 3 promile!

Brak wyobraźni niektórych kierowców bywa naprawdę porażający. Trudno bowiem określić, co mogło przyjść do głowy 45-latki z Mikołowa, która w śnieżycę postanowiła wsiąść do swojego zasypanego audi pozbawionego lusterka, w dodatku... mając 3 promile alkoholu we krwi. Na szczęście jadącą zygzakiem kobietę zgłosił na policję inny uczestnik ruchu.