Skandal w śląskim sanatorium. Kuracjuszka poskarżyła się na warunki. "Wracam do domu"

Anastazja Lisowska
2025-11-19 8:22

Turnusy w sanatoriach kojarzą się z odpoczynkiem i dbaniem o zdrowie. Okazuje się jednak, że nie zawsze kuracjusze mogą liczyć na takie udogodnienia. Coś na ten temat wie pewna kobieta, która swoje odczucia po pobycie w śląskim sanatorium opisała w sieci. - To przechodzi ludzkie pojęcie - stwierdziła pacjentka.

  • Kuracjuszka obnaża szokujące warunki w śląskim sanatorium, wywołując falę komentarzy i skarg.
  • Remonty, hałas, wszechobecny kurz i brak podstawowych udogodnień zamieniły pobyt w koszmar.
  • Czy to możliwe, że w uzdrowisku zamiast zdrowia czeka choroba i rozczarowanie? Sprawdź, co ujawniła pacjentka!

Ten pobyt w sanatorium okazała się dramatem

W ostatnim czasie na facebookowej grupie "Sanatoria - prywatne i z NFZ, turnusy rehabilitacyjne wszystkie informacje" pojawił się wpis anonimowej użytkowniczki, która postanowiła podzielić się swoją opinią o turnusie w sanatorium w Ustroniu. Kobieta, choć marzyła o odpoczynku w spokoju i zadbaniu o swoje zdrowie, niestety nie doświadczyła takich udogodnień. Według jej relacji, w trakcie turnusu w ośrodku uzdrowiskowym odbywał się remont, co doprowadziło do wielu nieprzyjemnych sytuacji. 

Podczas gdy pacjenci przemieszczają się klatka schodową trwa remont tej klatki, kucie ścian, wiercenie,wiszące nad głowami kable i wszędobylski kurz i walające się materiały budowlane. Między tym ludzie omijający te materiały, ludzie często o kulach, na wózkach. Po prostu szok [...] - napisała kuracjusza na grupie na Facebooku.

Nie tylko remont był jednak problemem. Okazało się, że w obiekcie był ciągły przeciąg, więc spora część pacjentów była chora. Kobieta sama wspomniała, że przyjechała na turnus zdrowa, a wyjechała z niego chora. Pojawiły się również negatywne opinie co do samych pokoi - ich wyglądu - oraz do cen za telewizję. 

Jeżeli chodzi o komfort w pokojach, to czułam się jak w szpitalu. Poza tym w pokojach telewizja płatna i to nie dziwne, bo wszędzie pobierają opłaty, ale tu za trzy tygodnie tyle, co prawie roczny abonament 190-200 zł od pokoju - napisała kuracjuszka.

Był perłą na uzdrowiskowej mapie PRL. Bywał tam Edward Gierek i Irena Santor!

Śląskie sanatorium pod ostrzałem kuracjuszy

W sekcji komentarzy pojawiło się kilkaset wpisów i sporo osób zgodziło się z opinią autorki posta. Według wielu użytkowników remonty w tym konkretnie ośrodku trwają już długo, a przeciągi są tam nieuniknione o każdej porze roku. 

Tam remonty na okrągło,to moloch nie nadaje się na sanatorium byłem w zimie w pokoju 15 st. Wszędzie przeciągi [...] - napisał jeden z dawnych pacjentów w sekcji komentarzy.

Oczywiście znalazły się także słowa broniące sanatorium. Niektórzy bowiem dobrze wspominali swój pobyt:

Po prostu nie jeździć! Ja tam chętnie pojadę, byłem raz w Równicy z 10 lat temu i byłem zachwycony. Najlepsze sanatorium w Polsce.

Ustroń uzdrowisko [ZDJĘCIA]

Top 5 miast na urlop w sanatorium - Ustroń
6 zdjęć

Jakie choroby leczy się w Ustroniu?

Ustroń, położony w malowniczej części województwa śląskiego, jest jednym z najważniejszych polskich uzdrowisk, znanym z bogatej oferty leczniczej i doskonałych warunków do rehabilitacji. Na miejscu leczy się w szczególności:

  • Schorzenia narządu ruchu
  • Schorzenia reumatyczne
  • Choroby dróg oddechowych
  • Schorzenia układu nerwowego
  • Schorzenia układu krążenia.
