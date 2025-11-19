Kuracjuszka obnaża szokujące warunki w śląskim sanatorium, wywołując falę komentarzy i skarg.

Remonty, hałas, wszechobecny kurz i brak podstawowych udogodnień zamieniły pobyt w koszmar.

Czy to możliwe, że w uzdrowisku zamiast zdrowia czeka choroba i rozczarowanie? Sprawdź, co ujawniła pacjentka!

Ten pobyt w sanatorium okazała się dramatem

W ostatnim czasie na facebookowej grupie "Sanatoria - prywatne i z NFZ, turnusy rehabilitacyjne wszystkie informacje" pojawił się wpis anonimowej użytkowniczki, która postanowiła podzielić się swoją opinią o turnusie w sanatorium w Ustroniu. Kobieta, choć marzyła o odpoczynku w spokoju i zadbaniu o swoje zdrowie, niestety nie doświadczyła takich udogodnień. Według jej relacji, w trakcie turnusu w ośrodku uzdrowiskowym odbywał się remont, co doprowadziło do wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Podczas gdy pacjenci przemieszczają się klatka schodową trwa remont tej klatki, kucie ścian, wiercenie,wiszące nad głowami kable i wszędobylski kurz i walające się materiały budowlane. Między tym ludzie omijający te materiały, ludzie często o kulach, na wózkach. Po prostu szok [...] - napisała kuracjusza na grupie na Facebooku.

Nie tylko remont był jednak problemem. Okazało się, że w obiekcie był ciągły przeciąg, więc spora część pacjentów była chora. Kobieta sama wspomniała, że przyjechała na turnus zdrowa, a wyjechała z niego chora. Pojawiły się również negatywne opinie co do samych pokoi - ich wyglądu - oraz do cen za telewizję.

Jeżeli chodzi o komfort w pokojach, to czułam się jak w szpitalu. Poza tym w pokojach telewizja płatna i to nie dziwne, bo wszędzie pobierają opłaty, ale tu za trzy tygodnie tyle, co prawie roczny abonament 190-200 zł od pokoju - napisała kuracjuszka.

Śląskie sanatorium pod ostrzałem kuracjuszy

W sekcji komentarzy pojawiło się kilkaset wpisów i sporo osób zgodziło się z opinią autorki posta. Według wielu użytkowników remonty w tym konkretnie ośrodku trwają już długo, a przeciągi są tam nieuniknione o każdej porze roku.

Tam remonty na okrągło,to moloch nie nadaje się na sanatorium byłem w zimie w pokoju 15 st. Wszędzie przeciągi [...] - napisał jeden z dawnych pacjentów w sekcji komentarzy.

Oczywiście znalazły się także słowa broniące sanatorium. Niektórzy bowiem dobrze wspominali swój pobyt:

Po prostu nie jeździć! Ja tam chętnie pojadę, byłem raz w Równicy z 10 lat temu i byłem zachwycony. Najlepsze sanatorium w Polsce. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Ustroń uzdrowisko [ZDJĘCIA]

Jakie choroby leczy się w Ustroniu?

Ustroń, położony w malowniczej części województwa śląskiego, jest jednym z najważniejszych polskich uzdrowisk, znanym z bogatej oferty leczniczej i doskonałych warunków do rehabilitacji. Na miejscu leczy się w szczególności:

Schorzenia narządu ruchu

Schorzenia reumatyczne

Choroby dróg oddechowych

Schorzenia układu nerwowego

Schorzenia układu krążenia.

Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Kuracjusze zyskają kolejną perłę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.