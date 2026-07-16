Robert Konieczny otwiera Arkę w Brennej dla zwiedzających

Ten słynny budynek od dawna stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie polskiego projektowania. Zazwyczaj jego nietypową formę mogliśmy podziwiać wyłącznie na pięknych zdjęciach w rozmaitych branżowych czasopismach. W połowie lipca wreszcie nadarzy się fantastyczna szansa na dokładne zbadanie tego unikatowego miejsca. Dokładnie 18 i 19 lipca zaplanowano Weekend Otwarty, podczas którego goście obejrzą posesję w Brennej razem z jej wybitnym twórcą.

Warto przypomnieć pasmo sukcesów tej niezwykłej posiadłości, która przez ponad dekadę od powstania zgarnęła najbardziej prestiżowe laury w kraju i poza jego granicami. Ten osobisty dom architekta triumfował w plebiscycie Wallpaper Design Awards oraz doczekał się nominacji do prestiżowej Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe, a ponadto wielokrotnie brylował w rozmaitych rodzimych rankingach.

Mimo tak wielkiej międzynarodowej sławy obiekt ten zazwyczaj pozostaje szczelnie zamknięty dla przypadkowych turystów. Zdecydowana większość fanów kojarzy go wyłącznie jako surową bryłę z betonu wkomponowaną w malownicze górskie otoczenie. Zbliżająca się impreza pozwoli sprawdzić funkcjonalność tej przestrzeni w praktyce, a także umożliwi dokładne przyjrzenie się śladom zwykłego, codziennego funkcjonowania.

Jak zaplanowano zwiedzanie posiadłości wybitnego polskiego architekta?

W trakcie trwania tego unikalnego eventu wszyscy zarejestrowani goście posłuchają opowieści gospodarza na temat procesu budowy. Słynny twórca zdradzi szczegóły swoich wczesnych założeń koncepcyjnych i omówi kluczowe dylematy, które ostatecznie zaowocowały wzniesieniem jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków w historii naszego kraju.

To niezwykle dogodny czas na wizytację tej konkretnej górskiej posesji. Po wielu latach od momentu zakończenia prac budowlanych można na własne oczy ocenić trwałość nowatorskich rozwiązań oraz zaobserwować proces starzenia się użytych materiałów w bezpośrednim starciu z bezlitosnym, naturalnym krajobrazem.

Ten wyjątkowy weekend posłuży również jako doskonała platforma do dyskusji na temat ewolucji współczesnego budownictwa mieszkaniowego. W trakcie spotkania zaplanowano realizację specjalnego odcinka popularnej audycji pod tytułem „Architektury-murator”, w którym eksperci poszukają definicji idealnej przestrzeni do komfortowego życia.

Oto jak z bliska wygląda słynna posiadłość:

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Dokładny harmonogram wizyt w Arce Roberta Koniecznego w Brennej

Oprowadzanie zaplanowano w bardzo małych zespołach, co zagwarantuje uczestnikom pełen komfort eksploracji oraz szansę na dłuższą dyskusję z gospodarzem. Spotkania wystartują w sobotę 18 lipca od godziny 10.00 do 16.00 oraz w niedzielę 19 lipca pomiędzy 10.00 a 14.00. Każda utworzona grupa liczyć będzie maksymalnie piętnastu gości.

Chętni muszą wcześniej zapisać się na listę oraz uiścić niewielką opłatę w kwocie 25 złotych. Ze względu na trudną lokalizację posiadłości nie przewidziano opcji bezpośredniego dojazdu autem pod same drzwi. Wszyscy zapisani otrzymają wkrótce dokładne wytyczne dotyczące najbliższego parkingu oraz wskazówki dojścia.

Dla ogromnej rzeszy fanów śledzących losy tego intrygującego projektu wyłącznie za pośrednictwem prasy branżowej będzie to niebywała okazja do wizytacji na żywo. Możliwość zbadania jednego z najważniejszych polskich obiektów mieszkalnych w towarzystwie jego zasłużonego konstruktora to naprawdę rzadkie wydarzenie.