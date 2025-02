Śmiertelny wypadek na DK78 w Wilczej. Nie żyje jedna osoba

Tragiczny wypadek na DK79 w Wilczej. Nie żyje jedna osoba

DK78 w powiecie gliwickim, to tam doszło do wypadku drogowego. Zgłoszenie do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wpłynęło przed godziną 6.00 w czwartek, 13 lutego. Po przyjeździe służb na miejsce okazało się, że doszło tam do wypadku z udziałem dwóch pojazdów.

- Na DK 78 w Wilczej w powiecie gliwickim doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia, kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć - informuje policja śląska.

Czynności na miejscu zdarzenia prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Na czas działań służb, kierowcy proszeni są o wybieranie alternatywnych tras. Utrudnienia potrwają kilka godzin.

