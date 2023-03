Wysiadł z auta, by usunąć przeszkodę. W jego auto wbiło się renault! Tragiczny wypadek w Częstochowie

Gdzie jest Dawid Szwalski z Rudy Śląskiej? Szuka go specjalna grupa poszukiwawcza

Wypadek w Częstochowie. Nie żyje 50-letni kierowca renault

Dramat rozegrał się we wtorek, 14 marca około godz. 7.20 na alei Marszałkowskiej zwanej Korytarzem Północnym w Częstochowie. - Jadący peugeotem kierowca z dwoma pasażerami zatrzymał się, aby usunąć z drogi metalową przeszkodę. Kiedy wysiadł, w jego pojazd z całym impetem uderzył samochód marki renault kangoo. Kierujący renault 50-latek był reanimowany na miejscu. Niestety, nie udało się go uratować - mówi aspirant sztabowy Barbara Poznańska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Trzy osoby z peugeota trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana. Poniżej zdjęcia z wypadku.