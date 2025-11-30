Śnieg walił prosto w twarz, a on jechał dalej. „Batman” na hulajnodze wywołał burzę w sieci

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-30 10:01

Fatalna pogoda, śnieg sypiący jak z worka i… mężczyzna jadący hulajnogą elektryczną prosto jezdnią. Do tak nietypowej sceny doszło 26 listopada 2025 r. w miejscowości Grodzisko w województwie śląskim. Nagranie trafiło na kanał „Stop Cham”, znany z dokumentowania drogowych absurdów i niebezpiecznych zachowań. Autor filmu nie owijał w bawełnę i podsumował sytuację krótkim opisem: „Batman na hulajnodze na jezdni w fatalną pogodę”.

i

Autor: Stop Cham/ Tiktok
  • W miejscowości Grodzisko na Śląsku, pomimo fatalnej pogody, mężczyzna na hulajnodze elektrycznej, nazwany „Batmanem”, wywołał burzę w sieci.
  • Internauci podzielili się na dwa obozy, jedni krytykując zachowanie, inni broniąc go, wskazując na braki w infrastrukturze.
  • Sprawdź, co na temat jazdy hulajnogą elektryczną po jezdni mówią przepisy kodeksu ruchu drogowego.

Na filmie widać mężczyznę, który mimo intensywnych opadów śniegu jedzie hulajnogą elektryczną po jezdni, ignorując warunki pogodowe, które nawet kierowcom samochodów dawały się tego dnia we znaki.

W komentarzach pod filmem od razu rozpętała się burza. Internauci błyskawicznie podzielili się na dwa obozy. Jedni nie kryli oburzenia i pukali się w czoło: „Ludzka głupota jest wszechobecna”, „To już przesada… W taką pogodę”, „Ludzie naprawdę przestali myśleć”, "Chciałem walnąć jakiś konstruktywny komentarz ale brak mi słów".

Inni brali mężczyznę w obronę, podkreślając, że problemem jest infrastruktura, nie on sam: „Jego hulajnoga i jego życie, nikomu nic do tego”, „Nie ma chodnika, ścieżki rowerowej ani pobocza”, „Czy nie powinien poruszać się jak pieszy i iść lewą stroną?”, "Może gościa nie stać po prostu, też by wolał w taką pogodę jechać w ciepłym i suchym".  Nie zabrakło też typowo internetowego humoru: „Świat sam się nie uratuje, a złoczyńcy nie wybierają pogody” - komentowali żartobliwie użytkownicy.

Co mówią przepisy?

W tle tej gorącej dyskusji pojawiło się pytanie o przepisy. Policja, powołując się na kodeks ruchu drogowego, przypomniała w jednym z komunikatów: "Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów (jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza) z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów może korzystać z jezdni, ale tylko wtedy, gdy ruch pojazdów na niej jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. W praktyce oznacza to, że jazda hulajnogą elektryczną po jezdni, gdzie funkcjonuje ruch pojazdów, jest możliwa jedynie w przypadku dróg osiedlowych lub wewnętrznych, czyli w strefie zamieszkania lub "strefach ograniczonej prędkości" oznaczonych kwadratowym znakiem z wpisanym limitem prędkości (znak B-43).

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Musi się wtedy poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, a także nie utrudniać ruchu pieszym".

