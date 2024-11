Opuszczone cmentarze w Śląskiem. Nie uwierzysz co teraz się tam znajduje

Sosnowiec. Zabójstwo 35-latka

To nie był wypadek ani inne nieszczęśliwe zdarzenie - 35-latek znaleziony w pobliżu garaży na ul. Będzińskiej w Sosnowcu został zabity. Do ujawnienia ciała doszło w niedzielę, 3 listopada, ale dopiero teraz prawda o zdarzeniu ujrzała światło dzienne. We wtorek, 5 listopada, Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, potwierdziła, że 35-letni obywatel Ukrainy padł ofiarą zbrodni.

- Na ten moment nie możemy udzielić więcej informacji na ten temat, kierując się dobrem śledztwa - powiedział "Super Expressowi" Michał Łukasik, zastępca prokuratora rejonowego Sosnowiec-Północ. - Trwają czynności wykrywcze, dlatego jakikolwiek komunikat dotyczący udziału innej osoby lub osób w zdarzeniu zostanie opublikowany najwcześniej w środę, 6 listopada.