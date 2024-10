Samorząd Sosnowca i miejska spółka Sosnowieckie Wodociągi zamówiły budowę kanalizacji w kolejnej części dzielnicy Kazimierz Górniczy - pod ul. Fredry. To część realizacji przygotowanego z końcem 2023 r. projektu budowy kanalizacji w dzielnicach Ostrowy Górnicze i Kazimierz Górniczy o szacowanej wartości ok. 100 mln zł.

Na początek kilometr sieci kanalizacyjnej. Za 13 mln zł powstanie coś jeszcze

Pierwszy etap prac w Kazimierzu Górniczym przewiduje budowę jednego kilometra sieci kanalizacyjnej i odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Prace obejmują częściowo również ul. Anki Kowalskiej i ul. Fredry, wraz z odbudową ul. Broniewskiego, a także budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań na ul. Fredry. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ul. Anki Kowalskiej w kierunku ul. Nowej.

Projekt obejmuje budowę nie tylko sieci kanalizacji sanitarnej, ale także tłoczni ścieków, sieci wodociągowej oraz budowę półtora kilometra sieci kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, a także przebudowę drogi.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm z Imielina: JKT oraz Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny. Zakończenie prac przewidziane jest na marzec 2026 r.

Koszt całości to 12,8 mln zł, z czego część miasta to 6,2 mln zł, a Sosnowieckich Wodociągów - 6,6 mln zł.

Kolejnym etapem przedsięwzięcia ma być budowa sieci w ul. Nowej. Następne prace koncentrują się na mniejszych ulicach krzyżujących się z ul. Nową. Szacunek kosztów w tej dzielnicy to ponad 30 mln zł.

W 2023 r. rozpoczęto też część prac w Ostrowach za 7 mln zł, które teraz dobiegają końca. To budowa kolektora, czyli kanału tłocznego, który będzie pierwszym i najważniejszym elementem inwestycji kanalizacyjnej dla całej dzielnicy.

W tym etapie budowana jest również kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Maczkowskiej oraz sieć kanalizacji deszczowej, która zapewni odprowadzenie wody z rejonu ulicy. Po wykonaniu tych robót ulica zyska nową nawierzchnię, jej część już jest widoczna. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic.

To pierwszy etap całego przygotowanego dla Ostrów Górniczych projektu, który ma objąć jeszcze budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ulicach:

Starzyńskiego,

Metalowej,

Klubowej,

Górnej,

Juliuszowskiej,

Feliks – bocznej,

Gałczyńskiego,

Poniatowskiego,

Orzeszkowej,

Limbowej,

Niecałej.

W sumie to prawie 10 km sieci kanalizacyjnej, prawie 1 km sieci wodociągowej oraz ponad 3 km kanalizacji deszczowej.

Inwestycje w kanalizację kosztują, a pieniędzy brakuje. Prezydent Sosnowca apeluje do rządu

Miasto i Sosnowieckie Wodociągi nadal szukają źródeł finansowania dla całego wartego ok. 60 mln zł projektu dot. Ostrów. Był on zgłoszony m.in. do dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, jednak nie uzyskał wsparcia.

Łącznie projekty dotyczące Kazimierza Górniczego oraz Ostrów to koszt prawie 100 mln zł. Dokumentacja jest już gotowa.

- Może to jest dobry moment, żeby zaapelować, aby na tego typu prace - związane z kanalizacją, deszczówką, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w naszym kraju zaledwie parę tygodni temu - znalazły się pieniądze w środkach KPO, innych środkach europejskich czy w środkach rządowych. Wiele samorządów nie jest w stanie realizować samemu takich dużych projektów - zwraca uwagę prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej Sosnowieckich Wodociągów to w tej chwili ponad 476 km. 176 km to kanalizacja ogólnospławna, a 235 km to kanalizacja sanitarna. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to 65 km.

