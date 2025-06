Jechali do pracy w Holandii. Zginęło 9 osób. Jerzy S. usłyszał wyrok

Katastrofa na drodze

Spowodował wypadek, zginęło 9 osób. Jerzy S. skazany

Było ciemno, a szosa mokra, Jerzy S. (73 l.) był zmęczony po całodziennej podróży znad morza. Mimo to postanowił wyprzedzać inny pojazd, który jego zdaniem jechał zbyt wolno. Już po chwili na DK 88 doszło do ogromnej tragedii. Jerzy S. doprowadził do wypadku, w wyniku którego zginęło dziewięć osób. W czwartek (12.06) usłyszał prawomocny wyrok.