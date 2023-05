i Autor: East News

Czekają na decyzje

Strażacy ze Śląska gotowi, by ruszyć na pomoc. To odpowiedź na prośbę Włochów

Strażacy ze Śląska są w gotowości. Mają wyruszyć do Włoch by pomóc tamtejszym strażakom w walce z żywiołem. Intensywne opady deszczu doprowadziły do powstania gwałtownych powodzi we włoskim regionie Emilia-Romania, w których zginęło już osiem osób. Do akcji ma ruszyć 44 ratowników z województwa śląskiego.