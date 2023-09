Świadkowie Jehowy: Królestwo Boże jest odpowiedzią na problemy całego świata

Królestwo Boże jest kluczowym elementem przekazu Świadków Jehowy, a Daniel Kis, mieszkaniec Rudy Śląskiej, jest jednym z wielu ochotników zaangażowanych w tę kampanię. Razem z blisko 9 milionami Świadków Jehowy na całym świecie, Daniel i inni wierzą, że Królestwo Boże jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym lepszy porządek.

Kampania, która odbywa się we wrześniu, zakłada udostępnianie specjalnego wydania czasopisma "Strażnica" zatytułowanego "Czym jest Królestwo Boże?" w ponad 780 językach. Daniel Kis i jego żona Urszula są przekonani, że wiele osób na świecie pragnie usłyszeć dobre wieści, a to, czym jest Królestwo Boże, stanowi jedną z najlepszych.

Pytanie "Czym jest Królestwo Boże?" to tajemnica, która nurtuje ludzi od wieków. Kampania Świadków Jehowy w Polsce ma na celu rzetelne wyjaśnienie, że Królestwo Boże to nie tylko abstrakcyjna koncepcja, ale konkretny plan Boży dotyczący przyszłości na Ziemi. To także nadzieja na lepszą przyszłość, która staje się dostępna dzięki władzy Jezusa jako doskonałego władcy tego Królestwa.

Piotr Jarząbek, rzecznik Świadków Jehowy na Śląsku, zwraca uwagę, że wiele osób na świecie szuka rozwiązań w lepszych rządach, zwłaszcza po trudnym okresie pandemii COVID-19. Wobec tego przekaz Świadków Jehowy, który skupia się na Królestwie Bożym jako idealnym porządku, może stanowić inspirację dla wielu.

Jehowi wracają do głoszenia od drzwi do drzwi

Warto zaznaczyć, że Świadkowie Jehowy dostosowali swoje działania do zmieniającej się sytuacji na świecie. Podczas pandemii koronawirusa rozpowszechniali swoje przesłanie za pośrednictwem listów i docierali do urzędników państwowych na całym świecie. Teraz wrócili do działalności od drzwi do drzwi, co daje im okazję do osobistego rozmawiania z sąsiadami na temat Królestwa Bożego i jego znaczenia.

Dla tych, którzy są zainteresowani przesłaniem Świadków Jehowy, istnieje również możliwość dostępu do bezpłatnej elektronicznej wersji specjalnego wydania czasopisma "Strażnica" oraz informacji o działalności tej społeczności na oficjalnej stronie internetowej jw.org. Ta strona oferuje materiały biblijne w ponad 1080 językach, dostępne dla osób w każdym wieku i o różnych przekonaniach. Jest to cenny zasób wiedzy dla tych, którzy chcą zgłębić przekaz Świadków Jehowy i zrozumieć ich wizję lepszego jutra opartą na Królestwie Bożym.