Świętochłowice mają darodzielnię. Każdy może tu podzielić się jedzeniem

CO TAM SIĘ STAŁO?

Świętochłowice mają darodzielnię

Przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Katowickiej w Świętochłowicach stanęła darodzielnia. Co to takiego? Jest to miejsce, w którym można zostawić jedzenie dla osób potrzebujących. Chodzi o produkty zapakowane lub w pojemnikach, wyroby własne, np. ciasto lub zupa starannie i szczelnie zapakowane, z opisem i datą przygotowania czy produkty suche.

Natomiast na pewno nie można zostawiać produktów, których data ważności została przekroczona.

Darodzielnia działa całodobowo.