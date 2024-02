Mieszkaniec poskarżył się na głośne dzwony kościelne. Na jaw wyszły wykroczenia parafii!

Skarga na zbyt głośne dzwony w kościele w Bytomiu. Parafia przekroczyła normę hałasu

Dla jednych stare, kościelne dzwony, które biją w określonych porach dnia, to tradycja i rodzaj symbolu wyznaczającego czas, innym tego typu dźwięki uprzykrzają życie. Właśnie tak jest w Bytomiu, gdzie jeden z mieszkających przy rynku bytomianinów złożył skargę do Urzędu Miasta na zbyt głośne bicie dzwonów. A chodzi o odgłosy dochodzące z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Koziołka, najstarszej świątyni w mieście. Początkowo mieszkaniec próbował załatwić sprawę z proboszczem. Kiedy to na nic się zdało, udał się z interwencją do urzędników.

- W związku z interwencją mieszkańca związaną z emisją hałasu przez dzwony kościelne kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu, zleciliśmy pomiary hałasu. Pomiary zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Badania wskazały przekroczenie emisji hałasu. Ze względu na fakt, że hałas oddziałuje na teren Bytomia, aby zachować bezstronność, złożyliśmy wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Katowicach, by wyznaczyło organ zastępczy, który zajmie się sprawą - przekazała "Gazecie Wyborczej" Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Jeśli chodzi o emisję hałasu do środowiska, kościoły są traktowane jak normalne zakłady pracy. W związku z tym urząd był zobowiązany do wszczęcia postępowania administracyjnego. Teraz parafia ma czas na dostosowanie się do obowiązujących norm.

Ksiądz Krystian Piechaczek, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach powiedział "Gazecie Wyborczej", że rozmawiał już z księdzem proboszczem z tej parafii. - Ta sprawa jest wyjątkowa, bo wcześniej nie odnotowaliśmy skarg na zbyt głośno bijące dzwony. Sąsiednie kościoły nie posiadają prawdziwych dzwonów, lecz jedynie urządzenia emitujące ich dźwięk.

Na chwilę obecną, po przeprowadzonych pomiarach w kościele ściszono dźwięk tzw. hejnału, a bicie dzwonu skrócono z 5 do 2 minut.

