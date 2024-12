Sylwester z Dwójką w Chorzowie. Ceny noclegów wołają o pomstę do nieba!

Spis treści

Sylwester z Dwójką 2024

Sylwester Marzeń TVP to wydarzenie, na które czeka wiele osób. W tym roku impreza odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mieszkańcy już nie mogą się doczekać, lecz - jak wiadomo - nie tylko oni będą bawić się w rytm muzyki pod sceną. 31 grudnia do miasta przybędzie sporo turystów, którzy już teraz poszukują noclegów. Niestety okazuje się, że w tej kwestii mogą napotkać nie lada problem, bowiem w samym Chorzowie miejsc w hotelach i apartamentach już prawie nie ma!

Nocleg w Chorzowie na sylwestra. Pozostało mało miejsc!

Ci, którzy planują spędzić sylwestra w Chorzowie, a jeszcze nie zarezerwowali noclegów, być może będą zmuszeni do zmiany swoich planów. Dlaczego? Spoglądając na popularny serwis internetowy służący do rezerwacji zakwaterowania online - Booking, od razu można zauważyć, że miejsc w hotelach jest bardzo mało oraz niestety taka przyjemność sporo kosztuje.

Dwie osoby dorosłe szukające noclegu od 31 grudnia 2024 roku do 1 stycznia 2025 roku, w hotelu zapłacą około 860 zł. To jednak nie najdroższa oferta! Zaledwie 700 metrów od centrum dostępny jest apartament dwuosobowy w kwocie 1000 zł za noc. Oczywiście są jeszcze tańsze opcje, lecz w większości przypadków mówimy wówczas nie o Chorzowie, a o miejscowościach nieopodal. Nocleg można zarezerwować np. w Bytomiu, Rudzie Śląskiej czy oczywiście w Katowicach, ale to wiąże się z dojazdem na miejsce. Jeśli planujesz więc wziąć udział w zabawie sylwestrowej z TVP 2, pamiętaj, by zarezerwować nocleg z wyprzedzeniem.