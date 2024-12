Pojedynek czas zacząć!

Sylwester z Polsatem, TVP2 czy Republiką? Mamy wielkie porównanie noworocznych imprez

Sylwester to czas wielkiego świętowania, a telewizja co roku prześciga się w organizowaniu koncertów noworocznych w różnych miejscach w Polsce. Polsat i TVP2 po raz kolejny zapraszają swoich widzów na widowiska, lecz okazuje się, że nie tylko oni. Do grona organizatorów dołącza również TV Republika. Jakie jednak gwiazdy wystąpią na konkretnych scenach, gdzie odbędą się imprezy i czego można się spodziewać?