Córka zaatakowała ojca siekierą? Przerażające sceny w Szczekocinach

Szczekociny. Mężczyzna zaatakowany siekierą przez córkę?

Jak podaje profil Zawiercie 112, w jednym z domów przy ulicy Żeromskiego w Szczekocinach 33-letnia kobieta zaatakowała siekierą swojego ojca. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Przybyli na miejsce policjanci zajęli się rannym i wezwali pogotowie. Został on przetransportowany do lecznicy śmigłowce LPR. Kobieta zaś miała zostać zatrzymana. Jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa. - Jak ustalili policjanci, sprawczyni od dłuższego czasu był skonfliktowana z pokrzywdzonym. Teraz śledczy badają okoliczności sprawy - informuje Zawiercie 112. Za usiłowanie zabójstwa kobiecie grozi nawet dożywocie.