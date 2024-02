i Autor: pixabay.com Ze szkoły zniknęły wszystkie lustra. Powód? Na to byście nie wpadli

Szkoła Branżowa I w Radlinie zostanie zlikwidowana. Co się stanie z uczniami?

Od kilku lat było wiadomo, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim musi zmienić adres. Obiekt przy ul. Mendego był za mały i niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poradnia zostanie przeniesiona do Radlina - a konkretnie do budynku, w którym mieści się Branżowa Szkoła I Stopnia. Co się stanie z uczniami i nauczycielami?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmie miejsce szkoły w Radlinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim to jednostka powiatowa. Na pomoc w zakresie terapeutycznym mogą liczyć dzieci, młodzież oraz rodzice i nauczyciele. W ofercie znajdują się m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, warsztaty i terapie rodziny, porady i konsultacje. Ponadto funkcjonują tam grupy wsparcia czy interwencji kryzysowej. Powiat wodzisławski przeprowadzkę poradni planował od kilku lat. Budynek przy ul. Mendego nie był przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brakowało tam też miejsca na prowadzenie zajęć. W końcu zapadła decyzja, by poradnię przenieść do budynku przy ul. Orkana w Radlinie. Obecnie mieści się tam Branżowa Szkoła I Stopnia, która wkrótce ulegnie likwidacji. Szkoła w Radlinie zostanie zlikwidowana. Gdzie trafią uczniowie? Jak podaje portal tuwodzislaw.pl, Branżowa Szkoły I stopnia w Radlinie powinna zakończyć działalność w sierpniu. Co oznacza, że od nowego roku szkolnego uczniowie będą się uczyć w innych placówkach. Gdzie dokładnie? Uczniowie na kierunku górnik eksploatacji podziemnej trafią do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Wojciech Raczkowski, kierownik biura komunikacji społecznej i informacji w Starostwie Powiatowym, w rozmowie z portalem tuwodzislaw.pl zapewnił, że dzięki temu młodzi ludzie zyskają dostęp do lepszej infrastruktury. Chodzi m.in. o nowoczesne pracownie i warsztaty, a także zaplecze dydaktyczne z górniczym wyrobiskiem ćwiczebnym. W wodzisławskiej placówce funkcjonuje również Szkoła Branżowa II Stopnia, co oznacza, że młodzież będzie mogła tam kontynuować naukę zawodu. Z kolei uczniowie z klas wielobranżowych Szkoły Branżowej I stopnia w Radlinie trafią do ZSP w Pszowie. Szkoła jest oddalona o 6 km, ale zdaniem starostwa uczniowie nie będą mieli problemów z dojazdem, ponieważ w pobliżu placówki zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Praktyki zawodowe dla uczniów klas wielobranżowych będą się odbywać w taki sam sposób, jak dotychczas - w zakładach pracy. Tymczasem zajęcia dla uczniów kierunków ślusarz oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń odbywać się będą w pracowni zawodowej, która zostanie przeniesiona z Radlina do Pszowa. Gdzie będą pracować nauczyciele z likwidowanej szkoły w Radlinie? A co z nauczycielami? Jak podaje portal tuwodzislaw.pl, w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie pracuje 22 nauczycieli. Część z nich już teraz pracuje w niepełnym wymiarze czasowym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Jeśli chodzi o resztę, mają oni znaleźć zatrudnienie w innych szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Propozycję Propozycję zatrudnienia lub przeniesienia mają też usłyszeć pracownicy administracji oraz obsługi. Jak podaje portal tuwodzisław.pl, uzgodnienia z nauczycielami trwają. Wszystko powinno się wyjaśnić najpóźniej do maja tego roku.