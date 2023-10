Szła przez osiedle, gdy nadjechała śmieciarka. Chwilę później 77-latka już nie żyła

Kierowca śmieciarki potrącił 77-latkę. Kobieta zginęła na miejscu

Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek, 20 października, między blokami przy ulicy Sportowej w Zabrzu. Około godziny 12:50 osiedlowymi alejkami szła 77-letnia kobieta. Nie wiadomo, jak to się stało, ale w jednej chwili na spacerującą seniorkę najechał kierowca śmieciarki. Niestety, kobieta nie miała żadnych szans na reakcję, ani na przeżycie - została rozjechana przez potężne auto zbierające śmieci i zginęła na miejscu. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora rejonowego w Zabrzu z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Komenda Miejska Policji w Zabrzu przypomina, że każdy kierowca zobowiązany jest do prowadzenia samochodu z należytą ostrożnością. Czasem chwila nieuwagi wystarczy, by doszło do tragedii.

Apel Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu po tragicznym wypadku

Pamiętajmy:

aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze, gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe, mgła i mżawka, przymrozki, intensywne opady deszczu lub śniegu sprawiają, że piesi są mniej widoczni;

do panujących warunków na drodze, gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe, mgła i mżawka, przymrozki, intensywne opady deszczu lub śniegu sprawiają, że piesi są mniej widoczni; kierując pojazdem należy zwrócić uwagę na to, co się dzieje na jezdni, poboczu, chodniku, drodze dla pieszych i rowerzystów, pamiętając, że na mokrej i śliskiej nawierzchni znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdu;

kilka sekund poświęcone przez pieszego na dokładne rozejrzenie się i sprawdzenie sytuacji na drodze zanim przejdzie na drugą stronę, może okazać się kluczowe dla jego bezpieczeństwa.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. W ostatnim czasie pogorszyły się warunki na drogach. Jezdnie są mokre i śliskie. Przy takich warunkach pogodowych znacznemu pogorszeniu może ulec widoczność na drodze. Zwłaszcza piesi mogą zostać zauważeni później, co przy śliskiej nawierzchni może doprowadzić do potrącenia.

Policjanci zachęcają do używania elementów odblaskowych, również w sytuacjach, gdy przepisy nie nakładają takiego obowiązku.

