Szok! Szpital w Rybniku nie będzie przyjmował na SOR. Co z pacjentami?!

SOR w Rybniku. Nie będą pomagać pacjentom, których życie jest zagrożone

Od 10 do 13 listopada w rybnickim SOR będzie zabezpieczona obsada pielęgniarska i ratowników medycznych, jednak nie będzie możliwości udzielenia pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Oddziały szpitalne mają działać w trybie izby przyjęć, co ma zabezpieczyć ewentualne przypadki zgłaszania się pacjentów, których nie będzie można skierować na inny SOR – wynika z opublikowanego przez szpital komunikatu. Przyjęcia pacjentów na SOR mają zostać wstrzymane od 8:00 rano w piątek (10 listopada) do najbliższego poniedziałku, również do 8:00 (13 listopada).

- Wstrzymanie przyjęć pacjentów związane jest nagłą absencją chorobową personelu medycznego pracującego w SOR, wynikającą z zachorowania między innymi na wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie informujemy, że będziemy zabezpieczać obsadę pielęgniarską oraz ratowników medycznych, jednak nie będzie możliwości udzielenia pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia i zdrowia -poinformował szpital w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

To kolejne kłopoty w funkcjonowaniu rybnickiego SOR-u

Jak dodali przedstawiciele placówki w komunikacie, o wstrzymaniu przyjęć na SOR szpital poinformował Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, Wydział Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Narodowy Fundusz Zdrowia.

To kolejne w ostatnim czasie problemy SOR w rybnickim szpitalu wojewódzkim. Pod koniec października z powodu braków kadrowych placówka na kilka dni ograniczyła działanie tego oddziału. Jak tłumaczyła wówczas dyrekcja szpitala, powodem takiej sytuacji był deficyt kadry lekarskiej i brak dyżurnego lekarza radiologa. O tym, jak kłopoty na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Rybniku wpływały wtedy na pacjentów, pisaliśmy m.in. tutaj: 70-latek czekał na SOR-ze w Rybniku 26 godzin! "Położyli mnie jak prosiaka"

