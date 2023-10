70-latek czekał na SOR-ze 26 godzin! "Położyli mnie jak prosiaka"

i Autor: Shutterstock

SKANDAL W RYBNIKU

70-latek czekał na SOR-ze w Rybniku 26 godzin! "Położyli mnie jak prosiaka"

Skandaliczną sytuację na SOR-ze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku nagłośnił śląski raper, Emilio. W nagraniu udostępnionym na jednym z portali społecznościowych artysta mówi o 70-latku, który czekał na przyjęcie do placówki medycznej… 26 godzin! - Położyli mnie tu jak prosiaka – powiedział na filmie starszy, podpięty do aparatury mężczyzna. Do sprawy już zdążyła odnieść się dyrekcja szpitala.