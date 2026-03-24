Duchowny trafi za kraty. To pokłosie afery pedofilskiej

Wtorek, 24 marca, godzina 8.30 – wtedy zapadła decyzja, na którą od miesięcy czekano w Sosnowcu. Sąd uznał księdza Ryszarda G. za winnego przestępstw wobec trzech dziewczynek poniżej 15. roku życia i wymierzył mu karę 2,5 roku więzienia. Wyrok zapadł bez obecności oskarżonego duchownego.

Sprawa od początku budziła ogromne emocje. Proces duchownego ruszył w listopadzie 2025 roku i toczył się w całkowitej tajemnicy – drzwi sali rozpraw były zamknięte ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów. Ryszard G. to kolejny ksiądz z diecezji sosnowieckiej, który stanął przed sądem w związku z przestępstwami wobec nieletnich.

Kulisy tej sprawy są wstrząsające. Duchowny został zatrzymany w kwietniu 2025 roku po zawiadomieniu przekazanym przez przedstawiciela kurii odpowiedzialnego za ochronę dzieci i młodzieży. Początkowo usłyszał dwa zarzuty – jeden dotyczył czynu o podłożu seksualnym z użyciem przemocy, drugi próby zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Z czasem śledczy ujawnili kolejne fakty i postawili mu trzeci zarzut, dotyczący innej nieletniej.

Zorganizował wyjazd za granicę i wykorzystał nieletnie

Wszystkie czyny, o które oskarżono księdza, miały wydarzyć się w czerwcu 2024 roku. Jak ustaliła prokuratura, dwie z pokrzywdzonych dziewczynek nie miały jeszcze 15 lat. Według medialnych doniesień do zdarzeń doszło podczas wyjazdu zagranicznego organizowanego przez duchownego. Sam oskarżony nie przyznał się do winy, choć składał wyjaśnienia.

Akt oskarżenia trafił do sądu we wrześniu 2025 roku. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy – od zeznań świadków, przez dokumenty i dane cyfrowe, aż po opinie biegłych. Przeszukania prowadzono zarówno w kurii diecezjalnej w Sosnowcu, jak i w miejscu zamieszkania księdza.

Najpoważniejszy zarzut, jaki ciążył na duchownym, zagrożony był karą nawet dożywotniego więzienia. Ostatecznie sąd zdecydował się na znacznie łagodniejszy wymiar kary – 2,5 roku pozbawienia wolności. Od momentu zatrzymania ksiądz przebywał w areszcie, a jego majątek – o wartości około 75 tysięcy złotych – został zabezpieczony na poczet przyszłych roszczeń i ewentualnych kar.

Po zatrzymaniu kuria sosnowiecka natychmiast zawiesiła duchownego w obowiązkach. Otrzymał zakaz publicznego sprawowania posługi i nakaz przebywania w wyznaczonym miejscu. Równolegle wszczęto kościelne postępowanie, którego dokumenty przekazano do Watykanu – to tam zapadną decyzje dotyczące jego dalszego losu w Kościele.

Afera pedofilska w kościele na szeroką skalę

Sprawa Ryszarda G. to tylko część większego śledztwa prowadzonego przez Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. W jego ramach zarzuty usłyszało kilku innych duchownych. Dwaj z nich odpowiadają za liczne przestępstwa seksualne wobec dzieci, a ich procesy wciąż trwają.

Śledztwo, które wstrząsnęło diecezją, ma swoje początki w 2023 roku i jest powiązane z inną, dramatyczną sprawą – zabójstwem młodego diakona w Sosnowcu. Od tego czasu ujawniane są kolejne wątki, a specjalna komisja bada skalę nadużyć. Według jej ustaleń ofiarami mogło paść co najmniej 50 dzieci.