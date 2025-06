Koniec z labą dla uczniów w czerwcu? Kurator zdradza plany

Dla każdego, kto miał do czynienia z polskim system edukacji, nie jest zaskoczeniem, że czerwiec nie jest najbardziej pracowitym miesiącem w roku. Nie ma co ukrywać, po wystawieniu ocen uczniowie mają labę, a wielu z nich w ogóle nie pojawia się na zajęciach. Tym, którzy do szkoły jednak przychodzą, zamiast nauki organizuje się inne aktywności, takie jak wycieczki, wyjścia do kina, czy rozgrywki sportowe.

- Dlaczego tak jest? Myślę, że organizacyjne sprawy trochę dominują w szkole. Nauczyciele i wychowawcy muszą zamknąć je dokumentami. Natomiast czy tak będzie? Kilka razy mówiłam już, że jesteśmy w momencie - nie chcę powiedzieć - „reformy”, bo już mamy po dziurki w nosie tych słów. Musi się jednak zmienić podejście do edukacji, musi się zmienić sama edukacja, bo czasy mamy inne - powiedziała Aleksandra Dyla w rozmowie z Radiem Katowice.

Kurator zdradziła, że jednym z pomysłów na zagospodarowanie czerwca w szkołach mogłoby być wprowadzenie "miesiąca projektowego".

Nowy pomysł na edukację w Polsce

Koncepcja "miesiąca projektowego" ma na celu przede wszystkim rozwój umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów. Aleksandra Dyla podkreśla, że jest to jedna z najważniejszych kompetencji, jakie młody człowiek powinien wynieść ze szkoły. Współpraca nad projektem, wymiana pomysłów i wspólne rozwiązywanie problemów mają przygotować uczniów do wyzwań, jakie czekają na nich w dorosłym życiu.

Nie jest jeszcze przesądzone, że "miesiąc projektowy" byłby zaplanowany na czerwiec, ale jest to jeden z rozważanych terminów.

- Nie wiem czy akurat będzie to czerwiec czy wrzesień. To jest miesiąc, w którym uczniowie będą zajmowali się ze swoimi nauczycielami i wychowawcami projektami. Z pracą grupową, zespołową. To jest coś, co jest jedną z najważniejszych umiejętności, jaką dziecko powinno wynieść ze szkoły. Współpraca nad projektem, wybranym tematem. Takie pomysły w przyszłości są, nie powiem czy dalekiej czy bliższej. Każda zmiana wymaga czasu, nie może być przeprowadzona na kolanie, bo musi być przemyślana. Taki pomysł na miesiąc projektowy jest – tłumaczyła kurator w Radiu Katowice.

