Dramatyczne poszukiwania 37-latka w Kostkowicach

Akcja poszukiwawcza ruszyła w sobotni wieczór, 15 sierpnia. Około godziny 19:00 37-letni mężczyzna wszedł do wody przy ulicy Stawowej w Kostkowicach. Kontakt z nim nagle się urwał, co wywołało uzasadnione obawy o jego bezpieczeństwo.

Na miejsce wezwano służby, które niezwłocznie zjawiły się przy wskazanym akwenie. Akcja ratunkowa ruszyła pełną parą. Zaangażowano w nią wielu ratowników.

– Zawierciańscy policjanci wczoraj otrzymali zgłoszenie, że około godziny 19:00 do zbiornika wodnego w Kostkowicach przy ul. Stawowej wszedł 37-letni mężczyzna i do chwili zgłoszenia nie było z nim kontaktu. Na miejscu pracowały służby, które dziś znów prowadziły akcję poszukiwawczą. Niestety finał działań jest tragiczny. Ciało 37-latka zostało znalezione w wodzie – przekazała komisarz Marta Wnuk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Do akcji szybko wkroczyły służby ratunkowe, a także specjalistyczna ekipa nurków z Bytomia, która metodycznie przeczesywała akwen. Działania wznowiono w niedzielę rano, 16 sierpnia. To właśnie wtedy ratownicy natrafili na zwłoki poszukiwanego, które ostatecznie wyciągnięto na ląd. Teraz sprawą zajmują się śledczy, by rozwikłać dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii.

Marta Wnuk z KPP w Zawierciu o zasadach bezpieczeństwa nad wodą

W obliczu tej tragedii funkcjonariusze ponownie przypominają o zachowaniu czujności w pobliżu zbiorników wodnych.

– Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i szczególnej ostrożności nad wodą – podkreśla komisarz Marta Wnuk.

Przedstawiciele służb alarmują, że nawet z pozoru bezpieczne miejsca bywają zgubne. Kąpiel na dzikich plażach zawsze niesie ze sobą ogromne ryzyko, o którym nie można zapominać.