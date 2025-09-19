Tajemnicza śmierć biznesmena Andrzeja G. Ważne informacje prokuratury

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-19 10:13

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci biznesmena z Czeladzi Andrzeja G., którego ciało znaleziono 15 września w Kuźnicy Podleśnej. Śledczy badają, czy ktoś nie nakłaniał zmarłego do targnięcia się na własne życie. Prokuratura zdementowała informację, że śmierć Andrzeja G. nastąpiła bezpośrednio po przesłuchaniu go w sprawie postępowania dotyczącego korupcji.

Taśma policyjna

i

Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock zdjęcie ilustracyjne
  • Prokuratura w Sosnowcu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja G., którego ciało znaleziono 15 września w Kuźnicy Podleśnej.
  • Śledczy badają, czy ktoś nie przyczynił się do samobójstwa Andrzeja G.
  • Prokuratura zaprzecza, że śmierć biznesmena nastąpiła bezpośrednio po jego przesłuchaniu w sprawie korupcji.

Śmierć Andrzeja G. – co ustalili śledczy?

Jak informuje Prokuratura Krajowa, na miejscu znalezienia zwłok ujawniono obrażenia charakterystyczne dla wystrzału z broni palnej. Przy ciele Andrzeja G. zabezpieczono przedmiot przypominający pistolet. Stan zwłok wskazywał, że śmierć nastąpiła kilka godzin wcześniej.

Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną zgonu był strzał w głowę z broni niewielkiego kalibru. Pobrano również materiał do badań toksykologicznych i histopatologicznych.

- Podkreślić należy, iż pojawiające się w mediach informacje, zawierające sugestię, iż śmierć Andrzeja G. nastąpiła bezpośrednio po jego przesłuchaniu przez prokuratora, nie znajdują oparcia w ustaleniach śledztwa – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, czynności z udziałem Andrzeja G., prowadzone w ramach postępowania nadzorowanego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, miały miejsce sześć dni wcześniej, czyli 9 września. Sprawa dotyczyła kontraktów związanych z produkcją taboru kolejowego.

Polecany artykuł:

Makabryczna śmierć mężczyzny. Ściągali go z wysokości 30 metrów

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Super Express Google News
Pokój zbrodni - Rugbysta i jego dziewczyna
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIZNESMEN
PROKURATURA
NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
ŚLEDZTWO