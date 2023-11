i Autor: Shutterstock

Wstrząsające szczegóły

Tajemnicza śmierć pielęgniarki i jej psa. Wcześniej na torach znaleziono ciało jej partnera. Ciało kobiety było w stanie rozkładu

Ciało pielęgniarki w stanie rozkładu odnaleziono w szeregowcu w Tychach. Zdaniem prokuratury doszło tam do zabójstwa. Tego samego dnia, partner kobiety rzucił się pod pociąg. Śledczy nie mają wątpliwości, te dwie sprawy się łączą. Co zaszło w domu przy ulicy Sosnowej? To ma wyjaśnić śledztwo.