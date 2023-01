Tak będą wyglądały Katowice i Sosnowiec w przyszłości! Wizualizacje powstały dzięki sztucznej inteligencji

Katowice i Sosnowiec dzieli wiele, ale łączy chyba jeszcze więcej! Choć mieszkańcy obu miast patrzą czasem na siebie z nieufnością ze względu na animozje występujące między Śląskiem i Zagłębiem, to jednak współcześnie widać, że współpraca obu ośrodków się zacieśnia. Oba miasta wchodzą w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kto wie, być może dzięki tendencjom do tworzenia metropolii kiedyś staną się jednym miastem. Wizje co do tego, jak Katowice i Sosnowiec będą wyglądały w przyszłości, można snuć dzięki sztucznej inteligencji.

Katowice i Sosnowiec przyszłości. Wizualizacje DALL-E

DALL-E to oprogramowanie pozwalające tworzyć wizualizacje na podstawie opisów tekstowych. Dzięki sztucznej inteligencji, na której DALL-E jest oparte, możemy zobaczyć zdjęcia z przyszłości dwóch najważniejszych miast metropolii w przyszłości. Co widać od razu na pierwszy rzut oka? Zauważalny jest spory rozmach budowlany. Przede wszystkim wrażenie robią wysokie wieżowce. Są one obecne w wizualizacjach zarówno Katowic, jak i Sosnowca. Wynika to najpewniej z faktu, że w wielu współczesnych miastach brakuje już przestrzeni na nowe budowle. Dlatego sztuczna inteligencja zakłada, że powstałe w przyszłości budynki będą się piętrzyły w górę.

Jednak wedle DALL-E to katowickie budynki będą miały bardziej nieoczywiste kształty. Ważną rolę w architekturze miasta odegra także miejska zieleń. Tej na wizualizacjach jest bardzo wiele. O ile w Katowicach widać wymyślne, futurystyczne wieżowce i ciekawe bryły, o tyle obraz Sosnowca powstały przy pomocy DALL-E jest zdecydowanie bardziej jednorodny. Królują blokowiska. Wśród gęstej zabudowy jest jednak kilka drapaczy chmur. Co ciekawe, sztuczna inteligencja wygenerowała zimową scenerię Sosnowca, co można uznać za istotną ciekawostkę.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak być może za kilkadziesiąt lat będą wyglądały Katowice i Sosnowiec, zajrzyjcie do naszej galerii. Z pewnością zauważycie tam wiele obiektów, które już istnieją w architekturze obu miast.