Właśnie to ogłosili!

Żorska Ochotnicza Straż Pożarna zauważyła, że niewielu młodych chce już wstąpić do ich grona. Wpadli na pomysł, jak trafić do tych osób. Do tego celu stworzyli film i wykorzystali motyw gry komputerowej. Ochotnicy z Żor stworzyli nagranie w przypominające sceny z popularnej gry komputerowej GTA i umieścili w sieci. Film dosłownie robi furorę i zdobywa ogromną popularność.

- Film ten można opisać jednym zdaniem: To nie jest trailer gry komputerowej, gdzie można nieskończenie powtarzać nieudane misje, to jest prawdziwe życie! - przekonują druhowie mówi OSP.

Akcja żorskiego OSP ma na celu pokazanie, że każdy, niezależnie od wieku i zawodu może znaleźć swoje miejsce w szeregach jednostek OSP. Każdy, żyjąc w lokalnym społeczeństwie, jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Film jest elementem ogólnopolskiej kampanii "Gramy #wsłużbieinnym" . To druga kampania promowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach której, wraz z Komendą Miejską PSP oraz Gminą Miejską Żory druhowi z Żor stworzyli spot, który w nietypowy sposób ukazuje braki w kadrach ratowników.

- Każdy kadr naszego filmu to pokazanie tego jak ważne jest aby do OSP dołączały nowe osoby, które będą niosły pomoc bliźnim i kontynuowały wieloletnie tradycje naszych przodków - dodają druhowie.

Jednostki OSP są częścią struktury ochrony przeciwpożarowej naszego kraju, a ich działalność określa szczegółowo ustawa o stowarzyszeniach oraz o ochronie przeciwpożarowej. Działalność ta polega między innymi na: gaszeniu pożarów, reagowaniu na zagrożenia miejscowe takie jak wypadki drogowe, podtopienia, powalone drzewa, gniazda owadów błonkoskrzydłych, itd. Jednak Ochotnicze Straże Pożarne to często lokalne centrum kultury wsi i małych miasteczek lub ich dzielnic. Działalność tych jednostek skupia się na szkoleniu młodzieży, wpajając jej zachowania proobronne, patriotyczne oraz wskazuje działania na rzecz lokalnego społeczeństwa np.: poprzez organizację zawodów, pikników czy udzielania wsparcia w różnych akcjach społecznie użytecznych a realizowanych przez lokalnych mieszkańców. Ochotnicza Straż Pożarna w dzisiejszych czasach to instytucja z szerokim wachlarzem działań.

Aktualnie każdy Strażak Ochotnik, który zamierza brać udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych musi odbyć państwowy kurs prowadzony przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dopiero po ukończeniu tego niełatwego kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia do udziału w ww. akcjach. Sprzęt jednostek OSP w całej Polsce od dłuższego czasu jest systematycznie uzupełniany i wymieniany. Dzięki temu wiele jednostek OSP w całym kraju nie odbiega wyposażeniem od standardów prezentowanych przez jednostki PSP.

Co zrobić, by zostać strażakiem-ochotnikiem?

Wystarczy przejść kilka kroków rekrutacyjnych:

wypełnić deklarację przystąpienia do OSP,

odbyć okres kandydacki (nie w każdej jednostce OSP),

uzyskać pozytywną opinię Zarządu OSP w zakresie kandydatury,

złożyć ślubowanie,

ukończyć kursy uprawniające do uczestnictwa w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Przejście powyższych kroków pozwala na pełnoprawne uczestniczenie w formacji mundurowej jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna, jednak od kandydata wymaga się nadal wiele: