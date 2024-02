i Autor: Art Service / Super Express; Shutterstock Artur T., tata Kamilka z Częstochowy, trafił na 15 dni do aresztu. To kara za kradzież, jakiej dopuścił się 2 lata temu, gdy zabrał 100 zł z szuflady swojego pracodawcy

Czarne chmury nad Arturem T.

Tata Kamilka z Częstochowy trafił do aresztu. Adwokat ujawnia szczegóły

Artur T., tata Kamilka z Częstochowy, trafił na 15 dni do aresztu. To kara za kradzież, jakiej dopuścił się 2 lata temu, gdy zabrał 100 zł z szuflady swojego pracodawcy. Mężczyzna tłumaczył to tym, że nie miał pieniędzy, by zobaczyć się ze swoim synami. Przemysław Koziński, pełnomocnik pana Artura tłumaczy, że choć ten naprawił szkodę, i tak trafił do zamknięcia.