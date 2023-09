Tauron zwraca klientom pieniądze. Chodzi o rachunek za prąd

To miał być koronny dowód w sprawie zabójstwa 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice

Ceny prądu są bardzo wysokie. W województwie śląskim Tauron Dystrybucja został jednak zobligowany do tego, aby w 2023 roku obniżyć roczną cenę netto dla wszystkich odbiorców o 125 zł. Oznacza to, że nasze roczne rachunki będą niższe właśnie o taką kwotę.

To efekt rozporządzenia ministra energii, które polega na obligatoryjnym przyznaniu przez sprzedawców energii elektrycznej gospodarstwom domowym jednorazowego upustu od cen na których zostały one zamrożone od początku 2023 roku. Wysokość rabatu wyniesie ponad 120 złotych netto. Oznacza to, że ceny energii w bieżącym roku będą niższe niż w 2022 roku, a gospodarstwa domowe ze średnim zużyciem otrzymają „darmowy” miesięczny rachunek.

Jak skorzystać z rabatu na prąd?

W przypadku spełnienia przed odbiorcę jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r. Ważne, że możemy spełnić tylko jeden warunek, a nie wszystkie łącznie. Są to:

zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.,

potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu,

wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną,

zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego,

bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Jeżeli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za 2023 r. ma nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 marca 2024 r.

Ile kosztuje prąd przy normalnym zużyciu?

Średnie gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 2400 kWh. Najwięcej za prąd płacą mieszkańcy regionu miast: Gdańsk, Koszalin i Olsztyn - 2476 zł rocznie. Najmniej za prąd płacą mieszkańcy miast, w których działa Enea - 2250 zł rocznie.

Mieszkańcy Katowic i Gliwic zapłacą 2328 zł, a Białegostoku, Radomia, Kielc i Lublina - 2414 zł. Mieszkańcy Warszawy zapłacą rocznie 2445 zł.

Rabat udzielony przez Tauron Dystrybucja w wysokości 125 zł oznacza niższy rachunek za prąd o 5 proc.