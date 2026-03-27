Z pozoru standardowa posesja na terenie Tarnowskich Gór szybko odsłania swoje nietypowe oblicze. Zaledwie kilka kroków w głąb działki wystarczy, aby natknąć się na monumentalne, zdeformowane postacie symbolizujące ludzkie ułomności, potęgę oraz grzech. Za stworzenie tego niezwykłego, zapadającego w pamięć otoczenia odpowiada Piotr Gregulski, lokalny artysta.

Piotr Gregulski i jego gigantyczne rzeźby w Tarnowskich Górach

Na terenie posesji usytuowanej przy ulicy Staszica zgromadzono kilkadziesiąt unikalnych dzieł. Część z nich osiąga wysokość przekraczającą dwa metry i wagę ponad 100 kilogramów. Wśród eksponatów można dostrzec olbrzymią dłoń miażdżącą ludzką sylwetkę, a także postać z nietypowo umiejscowionym mózgiem. Dopełnieniem kolekcji są korpulentne figury, wykrzywione twarze oraz anioły o niezwykle posępnym spojrzeniu.

Obecność tych wszystkich elementów absolutnie nie jest dziełem przypadku.

– Trzeba to wyrazić. Ja tak patrzę na świat i to po prostu wychodzi – mówi artysta.

Prace tarnogórskiego twórcy stanowią ogromny zbiór różnorodnych symboli społecznych. W surowych i często mrocznych kształtach odzwierciedlono zagadnienia związane z kontrolą, władzą czy wadami całego społeczeństwa. Artysta z Tarnowskich Gór czerpie natchnienie z własnych przeżyć, codziennych obserwacji oraz głębokich emocji.

– Inspiracja bierze się z tego, co się dzieje wokół. Z ludzi, z wiadomości, z polityki, z religii – tłumaczy.

Właśnie z tego powodu formy wychodzące spod jego rąk wywołują w odbiorcach tak silne poczucie niepokoju. Rzeźby te nie stanowią oderwanej od życia abstrakcji, lecz są bezpośrednim odbiciem otaczającej nas rzeczywistości, zaserwowanym w niezwykle dosadny i mocno surrealistyczny sposób.

Jak powstają ponad stukilogramowe figury na Śląsku?

Sama technika tworzenia tych nietypowych obiektów jest równie fascynująca co efekt końcowy. Kolejne konstrukcje są budowane całkowicie wieloetapowo, począwszy od przygotowania metalowego stelaża, poprzez nałożenie styropianu oraz siatki, aż do wykończenia powierzchni specjalistyczną zaprawą.

– Najpierw trzeba mieć pomysł, jak to ma wyglądać. Potem się buduje konstrukcję i stopniowo to wypełnia – opisuje.

Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i jasno sprecyzowanej wizji, kompletna figura może zostać wykonana w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Twórca ma już na swoim koncie dziesiątki podobnych realizacji. Co istotne, dzieła mieszkańca Tarnowskich Gór są doskonale widoczne z pobliskiej drogi, a o ile za dnia intrygują przechodniów, po zmroku mogą wywoływać realne przerażenie. Efekt ten potęguje fakt, że zdecydowana większość rzeźb to ponad stukilogramowe giganty o wysokości przekraczającej dwa metry. Dodatkowo dominująca część kolekcji obrazuje bardzo negatywne stany emocjonalne.

W przydomowym ogrodzie tarnogórzanina można podziwiać kilkadziesiąt perfekcyjnie zachowanych form rzeźbiarskich, które stoją tam od wielu lat.

Piotr Gregulski: od malarstwa do surrealistycznych rzeźb

Kariera artystyczna Piotra Gregulskiego ma swoje korzenie w znacznie odleglejszych czasach. Twórca, który przyszedł na świat we wrześniu 1959 roku w Tarnowskich Górach, już w okresie wczesnego dzieciństwa wykazywał ogromną pasję do szkicowania oraz malowania.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku był aktywnym członkiem formacji plastycznej o nazwie „Modell”, co zaowocowało wieloma nagrodami na różnorodnych konkursach. W tamtym okresie jego grafiki, obrazy oraz rzeźby mocno nawiązywały do nurtu surrealistycznego.

Dekada lat dziewięćdziesiątych to czas emigracji do Niemiec, gdzie artysta również z powodzeniem prezentował swój dorobek. Po powrocie do ojczyzny nie porzucił sztuki i aktywnie angażował się w życie kulturalne Śląska, uczestnicząc w licznych wystawach oraz plenerach.

Mimo że współcześnie jest kojarzony głównie ze swoimi monumentalnymi rzeźbami, wciąż nie zrezygnował z posługiwania się pędzlem. Jego technika malarska charakteryzuje się ogromną spontanicznością i dynamiką.

– Jak coś się pojawi w głowie, to trzeba od razu to zrobić. Na gorąco. Wtedy jest energia – mówi.

Stworzenie pojedynczego obrazu może zająć autorowi nawet około dwóch tygodni. Jednocześnie artysta otwarcie przyznaje, że niektóre płótna można by modyfikować i udoskonalać w nieskończoność.

Sztuka Piotra Gregulskiego budzi skrajne emocje wśród widzów

Specyficzna twórczość tarnogórzanina zdecydowanie nie przypada do gustu każdemu odbiorcy i bywa trudna do jednoznacznego zinterpretowania.

– To jest takie dziwne spojrzenie na świat. Ale później człowiek zaczyna rozumieć, skąd to się bierze – przyznaje artysta.

Owoce jego pracy wyzwalają w ludziach pełne spektrum odczuć, balansujących pomiędzy ogromną fascynacją a głębokim niepokojem. Dokładnie taki był zamysł twórcy, ponieważ jego sztuka z założenia nie ma zapewniać komfortu. Pomimo tej bezkompromisowości, nietypowa przestrzeń na terenie Tarnowskich Gór stale przyciąga odwiedzających, którzy niejednokrotnie trafiają tam całkowicie przez przypadek.

– Zdarza się, że ktoś przyjeżdża i ogląda. Ale ja nie lubię tak oficjalnie przyjmować gości – mówi z uśmiechem.

Mimo braku oficjalnych zaproszeń, liczba ciekawskich systematycznie rośnie. Dla wielu osób sporym zaskoczeniem jest fakt, że tak mroczne i nietuzinkowe miejsce funkcjonuje na Śląsku, w samym centrum miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wizualne komentarze na płótnach artysty z Tarnowskich Gór

Dzieła malarskie tarnogórzanina skupiają się wokół jednostki ludzkiej zaplątanej w tryby współczesnej cywilizacji, obejmujące sferę społeczną, gospodarczą oraz etyczną. Zamiast wiernie kopiować otoczenie, autor modyfikuje je, kreując pełne symboliki i silnych emocji sceny. Jego prace to trafne podsumowanie kondycji dzisiejszego człowieka, który często czuje się zdezorientowany, podatny na wpływy z zewnątrz i pozbawiony realnego wpływu na swój los.

Niezwykle istotnym elementem twórczości jest wyraźne piętnowanie postaw materialistycznych oraz zachowań stadnych. Obraz ukazujący grupę ludzi rozrywających banknot obnaża nie tylko chciwość, ale również patologiczną formę współpracy w dążeniu do odczłowieczających celów. Pozostałe dzieła, cechujące się oszczędnością formy i monochromatycznymi barwami, emanują z kolei dojmującą ciszą oraz pustką, zmuszając do refleksji nad przemijaniem i samotnością.

Cechą charakterystyczną warsztatu Piotra Gregulskiego jest operowanie ostrymi kontrastami w warstwie wizualnej i znaczeniowej. W najbardziej drastycznych kompozycjach autor łączy ból i agresję z elementami groteski, czego przykładem jest płótno przedstawiające przerysowaną postać lewitującą nad ludzkimi zwłokami. Takie artystyczne wybory potęgują wymowę prac, które stają się jawnym aktem oskarżenia wymierzonym w aparat władzy i powszechną znieczulicę.

Pod kątem stylistyki, warsztat malarza charakteryzuje się niezwykle ekspresyjnym i surowym podejściem do formy. Poszczególne elementy są mocno uproszczone, zniekształcone i pozbawione naturalnych proporcji. Zastosowana paleta barw opiera się głównie na przygaszonych odcieniach ziemi oraz zimnych szarościach, co skutecznie podbija uczucie dyskomfortu. Swobodne i lekko rozmyte ruchy pędzla sprawiają natomiast wrażenie, jakby przedstawione wizje wyłaniały się z gęstej mgły lub odległych wspomnień.