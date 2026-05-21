Gigantyczna dziura w drodze na Śląsku! Droga zapadła się na kilka metrów

Wojciech Kulig
2026-05-21 13:16

W centrum Knurowa na Śląsku doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na ulicy Wilsona, tuż przy przejściu dla pieszych, zapadła się jezdnia, tworząc głęboką na kilka metrów wyrwę.

Droga zapadła się na kilka metrów! Służby ostrzegają

Mieszkańcy Knurowa przeżyli chwile grozy. W środę na ulicy Wilsona, w pobliżu bardzo ruchliwego skrzyżowania z ulicą Szpitalną, doszło do zapadnięcia się jezdni. Jak informują władze Powiatu Gliwickiego, początkowo zgłoszenie wyglądało niegroźnie, jednak na miejscu okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna.

- Uważajcie na ul. Wilsona w Knurowie. Tuż przy przejściu dla pieszych, przy newralgicznym skrzyżowaniu z ul. Szpitalną, zapadła się jezdnia. Droga w tym miejscu jest całkowicie wyłączona z ruchu

 - czytamy w komunikacie.

Na miejscu pojawili się pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, którzy ocenili skalę zniszczeń.

- Jak się okazuje - wyrwa ma kilka metrów głębokości. Przyczyną prawdopodobnie jest kanalizacja deszczowa

- informuje Powiat Gliwicki.

Ogromne utrudnienia w centrum Knurowa. Które ulice są zamknięte?

Zapadlisko zostało zabezpieczone przez policję, straż pożarną oraz straż miejską. Jak podaje Urząd Miasta Knurów, w akcji pomaga także OSP Knurów. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było całkowite zamknięcie fragmentu drogi.

- Wyłączony z ruchu został odcinek ul. Wilsona od połączenia z ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Szpitalną i w kierunku przeciwnym

 - precyzuje knurowski magistrat.

Wprowadzone zmiany oznaczają utrudnienia dla kierowców. Komunikacja miejska została skierowana na objazdy. Urzędnicy informują jednak, że część skrzyżowania pozostaje przejezdna. - Przejezdna jest pozostała część skrzyżowania tj. cała ul. Szpitalna oraz odcinek ul. Wilsona od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda przy kąpielisku Zacisze Leśne - podaje Urząd Miasta.

Sytuacja jest dynamiczna. Co dalej z drogą w Knurowie?

Służby na bieżąco monitorują sytuację, jednak na ten moment nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak dalej będzie zachowywać się zapadlisko. Istnieje ryzyko, że wyrwa może się powiększać.

- W zaistniałej sytuacji zarząd dróg zmuszony jest do zamknięcia drogi celem ustalenia przyczyn zdarzenia

- informuje miasto.

Zarówno powiat, jak i urząd miasta podkreślają niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji. - Niestety, sytuacja na tę chwilę nie pozwala określić czy i jak postępować będzie zapadnięcie jezdni - czytamy w komunikacie. 

W związku z tym władze apelują do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności. Kolejne komunikaty w ej sprawie mają być publikowane wkrótce. 

