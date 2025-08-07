W województwie śląskim istnieje niezwykła wieś, której nazwa od razu wywołuje pozytywne skojarzenia.

Miejscowość o nazwie Miłość, położona w gminie Koziegłowy, nie jest typowym celem turystycznym, ale zachwyca swoją unikalną nazwą.

Odkryj, dlaczego tablica z nazwą tej wsi stała się hitem w mediach społecznościowych i co sprawia, że Miłość to idealne miejsce na odpoczynek!

Wieś, która brzmi jak uczucie i chwyta za serce

W województwie śląskim w gminie Koziegłowy znajduje się niewielka miejscowość o nazwie Miłość. Choć nie należy ona do turystycznych hitów regionu, to sam fakt istnienia tak nazwanej wsi działa na wyobraźnię.

Miłość - czy może być piękniejsza nazwa dla miejsca na mapie? Krótkie słowo, które każdy zna, każdy rozumie i każdy z czymś pozytywnym kojarzy. Nic więc dziwnego, że kierowcy, którzy mijają na trasie znak z napisem "Miłość" często nie mogą się powstrzymać przed uśmiechem. Tablica z nazwą miejscowości bywa fotografowana, a jej zdjęcia trafiają na media społecznościowe i podróżnicze blogi.

Miłość - najładniejsza nazwa wsi w województwie śląskim

Miłość w gminie Koziegłowy to spokojna i sielska wieś, w której dominuje zabudowa jednorodzinna i otwarte przestrzenie pól oraz łąk. Nie znajdziemy tu tłumów turystów, ale to właśnie sprawia, że miejsce ma swój autentyczny, wiejski klimat. To przestrzeń, w której można naprawdę odpocząć z dala od zgiełku i pośpiechu.

Samo przebywanie w Miłości może być całkiem przyjemnym doświadczeniem. W okolicy nie brakuje bowiem zieleni, ścieżek spacerowych, a kilka kilometrów dalej znajdziemy większe miejscowości, takie jak Koziegłowy czy Żarki, które oferują już więcej zabytków i punktów do zwiedzania.

Zdjęcia gminy Koziegłowy, do której należy także wieś Miłość

Historia wsi Miłość

Wieś Miłość zajmuje powierzchnię 244,57 ha, na której mieszka 88 mieszkańców. W roku 1885 miała natomiast 30 domów, w których mieszkało 67 mieszkańców.

Jak podaje portal gminy Koziegłowy kozieglowy.net.pl, mieszkańcy od pokoleń przekazują sobie opowieści o tym, skąd wzięła się romantyczna nazwa wsi. Jedna z nich mówi o bogatym dziedzicu, który hojnie obdarowywał panny swojego serca - każdej dawał w prezencie kawałek ziemi. Z tych uczuciowych inwestycji miała powstać wieś i właśnie tak miała narodzić się Miłość.

Co ciekawe, jakby komuś było za mało magii i uczuć to okazuje się, że w Miłości znajdziemy także ulicę Świętego Walentego, patrona zakochanych.