Wsi spokojna, wsi wesoła jak pisał Jan Kochanowski. Tylko na terenie województwa śląskiego jest 1288 wsi, z czego 944 przynależy do gmin wiejskich, a 344 przynależy do gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej miejscowości wiejskich położonych jest w gminie Janów (38), a najmniej w gminie Kozy (1).

Zastanawialiście się kiedyś, która wieś liczy najwięcej mieszkańców w Polsce? Kozy to największa pod względem mieszkańców wieś nie tylko w województwie śląskim, ale i w całym kraju. Wieś położona jest w gminie w powiecie bielskim, w gminie Kozy. Siedziba gminy nosi dokładnie tą samą nazwę. Kozy zamieszkuje 13098 osób. Dla porównania , Opatowiec – najmniejsze pod względem liczby ludności miasto Polski w 2020 roku miało 338 mieszkańców. Co ciekawe, mimo przynależności administracyjnej do województwa śląskiego od 1999 roku - Kozy kulturowo, historycznie i geograficznie są częścią Małopolski.

Kozy mieszczą się zaledwie 8 kilometrów od Bielska-Białej. A przy przy powierzchni 26,9 kilometrów kwadratowych daje gęstość zaludnienia równą 486,9 osób na kilometr kwadratowy. To jak niejedno miasto!

W centrum wsi znajduje się neoklasycystyczny pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, z zespołem parkowym i zabudowaniami dworskimi, kościół neoromańsko-neogotycki, a w parku dworskim jeden z najstarszych platanów w Polsce. To ponad 200-letnie drzewo zdobyło tytuł „Europejskiego Drzewa Roku” w zorganizowanym przez Klub Gaja konkursie ekologicznym w 2012 roku. Znajdziecie tu również neobarokową willę z końca XIX wieku. Obecnie działa w niej Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.

