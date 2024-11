Sosnowiec. Zabójstwo 35-latka. Dwóch mężczyzn z zarzutami

26- i 45-latek to domniemani zabójcy młodego mężczyzny w Sosnowcu. Dopiero dwa dni po znalezieniu ciała 35-latka, do czego doszło w niedzielę, 3 listopada, prokuratura poinformowała, że zginął on w wyniku zbrodni. Okazało się, że w tym czasie kończyły się już czynności zmierzające do zatrzymania potencjalnych sprawców zabójstwa, które prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu.

Policja ujęła w poniedziałek, 4 listopada, dwóch Ukraińców, tj. rodaków ofiary, którzy dzień później usłyszeli zarzuty. 35-latek zginął od ciosów zadanych nożem, a do samej zbrodni doszło prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę, 3 listopada, pod garażami na ul. Będzińskiej.

- Jeden z mężczyzn częściowo przyznał się do winy. Z uwagi na to, że nie potrafił wskazać motywu swojego postępowania, zakwalifikowaliśmy to zdarzenie jako zbrodnię zasługującą na szczególne potępienie. Z kolei drugi z podejrzanych twierdzi, że w ogóle go tam nie było - mówi "Super Expressowi" Michał Łukasik, zastępca prokuratora rejonowego Sosnowiec-Północ.

Zarówno 26-, jak i 46-latek zostali tymczasowo aresztowani. Za zabójstwo grozi im kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności.

Brutalne zabójstwo w Pabianicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zabójstwo w Sosnowcu. To tutaj rozegrał się dramat [ZDJĘCIA]