Do wypadku doszło 1 września około godziny 9 na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Zdarzenie miało miejsce przed zjazdem na Mykanów, w rejonie Częstochowy.

Według wstępnych ustaleń kierujący zestawem ciężarowym zjechał w miejsce, gdzie znajdował się pojazd związany z prowadzonymi pracami remontowymi. W jego pobliżu przebywała grupa pracowników.

Jak przekazała Radiu ESKA podkom. Barbara Poznańska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, ciężarówka najechała na pojazd, przy którym znajdowali się pracownicy.

Skutki zderzenia okazały się tragiczne.

Cztery ofiary śmiertelne

Cztery osoby poniosły śmierć na miejscu. Kolejne cztery zostały poszkodowane i wymagały pomocy medycznej. Ranni z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitali.

Jedna z osób poszkodowanych była reanimowana. Po przeprowadzeniu akcji ratunkowej została zabrana do szpitala. Policja na razie nie dysponuje informacjami dotyczącymi jej aktualnego stanu zdrowia.

W działaniach ratunkowych wykorzystano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Policja i prokurator badają okoliczności

Na miejscu tragedii pracują policjanci oraz strażacy. Teren został zabezpieczony, a funkcjonariusze prowadzą czynności mające pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu wypadku.

W działania zaangażowany jest również prokurator, który nadzoruje prowadzone czynności.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do najechania na pojazd znajdujący się przy ekipie remontowej. Policjanci będą ustalać wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym przebieg wypadku i jego bezpośrednią przyczynę.

– Wszystkie szczegóły i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania – przekazała Radiu ESKA podkom. Barbara Poznańska.

A1 w kierunku Katowic zablokowana

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia na autostradzie A1. Jezdnia w kierunku Katowic została zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi problemami z przejazdem.

Ze względu na skalę zdarzenia utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja apeluje do kierowców, aby omijali ten odcinek autostrady i korzystali z tras alternatywnych.

Na miejscu cały czas trwają działania służb. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg tragedii, która wydarzyła się podczas prac prowadzonych na autostradzie