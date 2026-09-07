Ciało Polaka znaleziono nad jeziorem Garda

Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, w miejscowości Peschiera del Garda w północnych Włoszech. To jeden z popularnych kurortów położonych nad jeziorem Garda. Około godz. 10:30 służby zostały zaalarmowane w związku ze znalezieniem ciała mężczyzny na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.

Na miejsce skierowano policję, straż przybrzeżną oraz ratowników medycznych. Pomimo podjętej interwencji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Włoska policja potwierdziła, że zmarły był 38-letnim turystą z Polski. Według lokalnych mediów mężczyzna mógł przebywać na kempingu znajdującym się w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono jego ciało.

Ofiarą był mieszkaniec Jaworzna

Informację o tym, że zmarły 38-latek pochodził z Jaworzna, jako pierwszy podał Kanał Miejskie Zero. Lokalne medium poinformowało w mediach społecznościowych, że ofiarą tragedii był Jaworznianin.

W sprawie skontaktowaliśmy się z rzecznik prasową Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Mł. asp. Justyna Wiszowaty przekazała, że do tej pory do komendy nie wpłynęła informacja, że odnalezione ciało należało do mieszkańca Jaworzna.

Wstępne informacje wskazują, że mężczyzna mógł utonąć w jeziorze. Na tym etapie nie wiadomo jednak dokładnie, co wydarzyło się przed jego śmiercią. Włoskie służby prowadzą postępowanie, którego celem jest ustalenie przebiegu zdarzenia i jego dokładnych okoliczności.

17-latek oblany benzyną i podpalony przez kolegów:

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Tragedia nad popularnym jeziorem

Jezioro Garda jest największym jeziorem we Włoszech i jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tym kraju. Wokół akwenu znajdują się liczne miejscowości wypoczynkowe, plaże i kempingi. Każdego roku miejsce to przyciąga ogromną liczbę turystów.

Śmierć 38-letniego Jaworznianina to kolejna tragedia z udziałem polskiego turysty we Włoszech. Na razie służby nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących przyczyny śmierci mężczyzny.