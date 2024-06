25-letni motocyklista zginął po zderzeniu z lawetą. Dramatyczny wypadek w Bieruniu

Do wypadku doszło w sobotę, 8 czerwca, przed 9:00 przy ul. Turyńskiej (DK 44) w Bieruniu. Kierowca lawety wykonywał tam niedozwolony manewr zawracania, co doprowadziło do tragicznego w skutkach zderzenia z 25-letnim motocyklistą. W wyniku doznanych obrażeń, pomimo przeprowadzonej reanimacji, mieszkaniec powiatu bieruńsko-lędzińskiego zmarł. 66-letni kierowca dostawczego renault był trzeźwy, ale dodatkowo pobrano od niego krew do badań na zawartość środków psychoaktywnych. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, pracowali m.in. policjanci z bieruńskiej drogówki i technik kryminalistyki.

- Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Tychach. Apelujemy do wszystkich kierujących o ostrożną jazdę! Zwróćmy uwagę nie tylko na temperaturę, ale także natężenie ruchu, oślepiające słońce, czy padający deszcz. Kierującym samochodami przypominamy o rozpoczętym sezonie motocyklowym, który wymaga od nich zwracania uwagi na słabiej chronionych i mniej widocznych uczestników ruchu drogowego. Natomiast kierującym swoimi jednośladami przypominamy, aby pamiętali o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy. Bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych - apelują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

GALERIA. Tragedia w Bieruniu. Kierowca lawety wjechał w motocyklistę. 25-latek nie żyje. Poniżej zobaczysz zdjęcia z miejsca wypadku:

Motocyklista wyleciał w powietrze. Szczątki maszyny rozsypały się po ulicy