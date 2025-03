Tragedia w Katowicach. Dwie kobiety nie żyją, zatruły się czadem

Dwie młode kobiety zmarły w Katowicach w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Uniwersyteckiej.

Jak poinformowała mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskiej straży pożarnej, zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla wpłynęło w sobotę, 22 marca po godzinie 20:00 z ulicy Uniwersyteckiej, która przebiega na skraju kampusu uczelnianego.

- Znaleziono dwie nieprzytomne osoby. Przybyłe na miejsce zastępy wspólnie z zespołami ratownictwa medycznego prowadziły resuscytację. Niestety lekarz stwierdził zgon dwóch kobiet - relacjonuje rzeczniczka.

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, to już 12. ofiara śmiertelna czadu w tym sezonie grzewczym.

Strażacy apelują o regularne sprawdzanie stanu urządzeń grzewczych i zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach. Należy również pamiętać o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Warto zainwestować w czujnik tlenku węgla, który w porę ostrzeże przed niebezpieczeństwem. Najtańsze czujniki można kupić już za kilkadziesiąt złotych.

Czad – cichy zabójca. Jak się chronić?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny i bezbarwny gaz, który jest niezwykle niebezpieczny dla zdrowia i życia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak węgiel, drewno, gaz czy ropa. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawy zatrucia czadem to m.in. ból i zawroty głowy, osłabienie, nudności. W skrajnych przypadkach może dojść do utraty przytomności, a nawet śmierci.

