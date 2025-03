Golf zawinął się na latarni! Nie żyje 17-letni Alan, a jego siostra bliźniaczka walczy o życie

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 16 marca 2025 roku, około godziny 14:20. Alan R., który postanowił przejechać się autem bez prawa jazdy, nagle stracił panowanie nad samochodem i z impetem uderzył w latarnię. Oprócz kierowcy w aucie była trójka pasażerów, w tym siostra siedemnastolatka, Zuzanna.

- Zuza trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. Ma złamany kręgosłup i miednicę - informuje rodzina nastolatki, która w internecie założyła zbiórkę na leczenie dziewczyny. - Koszty walki o zdrowie i sprawność Zuzi będą ogromne, dlatego chcemy prosić o wsparcie dla niej - apelują.

Jak napisano na stronie zbiórki, nastolatka do szpitala trafiła nieprzytomna. Lekarze obawiali się, że również jej życie jest w niebezpieczeństwie. - Uszkodzenia są poważne, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a rokowania są dość dobre. Niestety, gdy była już przytomna, musiała usłyszeć przerażające słowa, dowiedzieć się, że jej brat nie żyje… Trudno wyobrazić sobie nawet, co musiała czuć. Ma dopiero 17 lat. Wydawało się, że oboje z Alanem mają całe życie przed sobą - informuje rodzina. Teraz przed nastolatką długa walka o dojście do zdrowia.

Pomóc jej można TUTAJ.