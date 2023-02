Górnik przysypany przez skały stropowe. Tragedia w kopalni Mysłowice-Wesoła

Woleli się wysadzić, niż trafić na bruk. Zdesperowana rodzina doprowadziła do wybuchu w Katowicach?!

Mężczyzna poparzony podczas wybuchu w kamienicy przerywa milczenie. Co z listem pożegnalnym?

KWK Mysłowice-Wesoła. Nie żyje górnik

Jak podaje serwis net.tg, dramat rozegrał się 31 stycznia, o godz. 11.14 na poziomie 665. 40-letni pracownik firmy zewnętrznej wymieniał siatki na skrzyżowaniu chodnika z pochylnią. Wówczas doszło do wysypu skał stropowych, które go przygniotły. Górnik otrzymał pomoc medyczną, został przetransportowany na ziemię. Niestety, lekarz stwierdził zgon. To drugi śmiertelny wypadek w polskim górnictwie w tym roku. Dokładnie 7 stycznia w kopalni Bogdanka podwieszony kontener przygniótł 36-letniego Jarka. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Osierocił dwójkę dzieci.

Ostatnia Barbórka KWK Makoszowy czyli ostatnie świętowanie w historii święta górnictwa. Kopalnia jest w stanie likwidacji. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.