Potrącenie dwóch pieszych
Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 kwietnia około godziny 4:20 na ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu dwóch pieszych przez samochód osobowy.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni kierujący samochodem marki Mercedes z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na powierzchnię drogi wyłączoną z ruchu i potrącił dwóch mężczyzn, którzy znajdowali się w tym miejscu.
Poszkodowanymi byli 23- i 25-letni mężczyzna. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Niestety mimo wysiłków lekarzy życia starszego z nich nie udało się uratować.
– 25-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 23-letni pieszy doznał urazów, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Za kierownicą samochodu siedział 36-letni mężczyzna, który w chwili zdarzenia był trzeźwy. Kierujący został zatrzymany przez policję. Śledczy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora, które mają dokładnie wyjaśnić przebieg i przyczyny tego tragicznego wypadku.
Policja ogłosiła Czarny Alert Drogowy
Po śmiertelnym wypadku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłosiła tzw. Czarny Alert Drogowy. To specjalny komunikat przypominający uczestnikom ruchu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach.
Policja apeluje do kierowców o zdejmowanie nogi z gazu w rejonie przejść dla pieszych, uważną obserwację drogi oraz ustępowanie pierwszeństwa pieszym. Z kolei piesi powinni korzystać wyłącznie z wyznaczonych przejść, upewniać się, że kierowcy ich widzą, a po zmroku stosować elementy odblaskowe.
Służby podkreślają, że za bezpieczeństwo na drogach odpowiada każdy uczestnik ruchu – zarówno kierowcy, jak i piesi.