Kierowca pogotowia gazowego zderzył się z ciężarówką. 52-latek nie żyje

Do śmiertelnej w skutkach kolizji doszło w piątek, 23 sierpnia. Zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu przy ul. Katowickiej (DW 941) i Cieszyńskiej w Ustroniu wpłynęło do służb ratunkowych około godz. 9:20. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce wypadku wynika, że kierujący samochodem pogotowia gazowego jechał od strony Skoczowa w kierunku Wisły na sygnale. Na skrzyżowanie wjechał na czerwonym świetle. Do zderzenia z ciężarówką volvo jadącą od strony Cisownicy w kierunku centrum Ustronia doszło bezpośrednio na skrzyżowaniu. W wyniku odniesionych w wypadku obrażeń, na miejscu zginął 52-letni kierowca samochodu pogotowia gazowego. Pasażer, który z nim jechał, a także kierowca ciężarowego volvo, zostali natychmiast przetransportowani do szpitala. W wypadku zniszczona została sygnalizacja świetlna. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Skoczowa, a także pas od ul. Cieszyńskiej w kierunku Wisły.

Policja o szczegółach tragicznej kolizji na drodze

- Na miejscu wypadku pracowali policjanci pionu kryminalnego, ruchu drogowego oraz prewencji. Czynności związane z oględzinami miejsca zdarzenia nadzorował prokurator. Okoliczności i szczegółowy przebieg tego zdarzenia wyjaśniane będą w prokuratorskim śledztwie w tej sprawie. Niezmiennie, bez względu na pogodę i warunki na drodze, apelujemy o pełną koncentrację na drodze i obserwację innych uczestników ruchu drogowego. Nie zapominajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości- to elementy, które na pewno poprawią nasze bezpieczeństwo podczas podróży - podsumowują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

