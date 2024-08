Zaginiona Katarzyna Oldenburg nie żyje. Partner kobiety przekazał nowe informacje

Katarzyna Oldenburg (32 l.) zaginęła 13 czerwca tuż po tym, gdy wyszła rano ze swojego domu w Debrznie (woj. pomorskie). Kamery monitoringu uchwyciły ją po raz ostatni w sklepie spożywczym, gdy robiła zakupy. Potem kobieta przepadła jak kamień w wodę. Nie powróciła do rodziny ani nie nawiązała żadnego kontaktu z nikim bliskim. Przełom w prowadzonych przez służby poszukiwaniach nastąpił dopiero 14 lipca, gdy w lesie niedaleko Złotowa odnaleziono ludzie zwłoki.

Niemal natychmiast pojawiły się przypuszczenia, że znalezione ciało może należeć do poszukiwanej Katarzyny; Złotów jest oddalony od Debrzna jedynie o 28 km. Nie można było tego jednak stwierdzić bez odpowiednich badań, ponieważ ciało znajdowało się już w stanie rozkładu. W czasie oczekiwania na wyniki, zwłoki zostały pochowane jako NN.

- Badania mogą potrwać miesiące, a ta osoba nie mogła przebywać w prosektorium w naszym szpitalu. Na tę chwilę nie wiemy, kto to był. Musimy to zweryfikować, tyle że to może trochę potrwać. Oczywiście, jeśli tożsamość zostanie potwierdzona, to ta informacja zostanie przekazana rodzinie, służbom i będzie można się zająć pochówkiem - informował wtedy Sebastian Drewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Złotowie.