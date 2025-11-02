Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje motocyklista!

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-11-02 16:42

Na drodze wojewódzkiej nr 924 w Stanowicach, w pobliżu Rybnika, doszło do tragicznego wypadku, w którym śmierć poniósł 41-letni motocyklista. Śląska policja, w związku z serią śmiertelnych zdarzeń na drogach regionu, ogłosiła „czarny alert drogowy”. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tragedii mógł być niebezpieczny manewr wyprzedzania. Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drogach. Każdy kierowca powinien pamiętać, że ma tylko jedno życie.

Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Rybnikiem. Co się stało na drodze wojewódzkiej?

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Żarskiej w Stanowicach. Jak informuje śląska policja, zderzyły się samochód osobowy marki Suzuki i motocykl. Kierujący jednośladem 41-letni mężczyzna zginął na miejscu.

„Wstępne ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania”

– podali funkcjonariusze w komunikacie. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

„Czarny alert drogowy” na Śląsku. Policja apeluje o ostrożność

W związku z serią śmiertelnych wypadków drogowych, które miały miejsce w regionie, śląska policja ogłosiła „czarny alert drogowy”. Jest to komunikat, który ma na celu zwrócenie uwagi kierowców na konieczność zachowania szczególnej ostrożności na drogach.

Komunikat o treści: „Na drogach woj. śląskiego właśnie zginął człowiek. Apeluję, zmniejsz prędkość, zachowaj ostrożność, pamiętaj, masz tylko jedno życie” – jest publikowany w mediach społecznościowych oraz lokalnych rozgłośniach.

Akcja śląskiej policji. Kontrole trzeźwości i prędkości

Ogłoszenie „czarnego alertu drogowego” jest częścią akcji związanej z poprawą bezpieczeństwa na drogach, która rozpoczęła się w czasie długiego czerwcowego weekendu. Policjanci w regionie koncentrują się przede wszystkim na kontrolach trzeźwości kierowców oraz pomiarach prędkości.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas.

Tragiczny wypadek na DW924. Nie żyje motocyklista
POLICJA ŚLĄSKA
ŚLĄSKA POLICJA
ŚMIERTELNY WYPADEK
WYPADEK