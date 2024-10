Tramwaj uderzył w nastolatków! Wypadek uchwycony na filmie

16-latka i 17-latek przechodzili przez ulicę, gdy uderzył w nich tramwaj. Moment wypadku został uchwycony kamerą. Kto zawinił?

To nagranie powinien zobaczyć każdy ku przestrodze! Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do takiego dramatycznego wypadku, jak ostatnio w Chorzowie. Co się wydarzyło? Wypadek miał miejsce w środę, 23 października około godziny 13. Dwoje nastolatków, chłopak i dziewczyna, przechodziło przez ulicę Katowicką. Zupełnie nie zauważyli, że właśnie nadjeżdża tramwaj! Moment wypadku został uchwycony przez miejski monitoring. Nagranie pokazali śląscy policjanci ku przestrodze. Na filmie widzimy, jak szynowy pojazd uderza w całkowicie zaskoczoną parę. Chłopak w ostatniej chwili próbuje jakoś ostrzec ciemnowłosą dziewczynę, ale jest już za późno. Tramwaj uderza w nich, oboje przewracają się na ziemię. Po krótkiej chwili chłopak podnosi się z ulicy i pochyla się nad nieruchomą nastolatką, podchodzą do nich inni przechodnie. Jak to się skończyło? Kto zawinił?

"53-latek z Jaworzna był trzeźwy. Usłyszy zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego"

Na szczęście oboje nastolatkowie żyją, jednak dziewczyna, 16-latka z Chorzowa, została ranna i trafiła karetką pogotowia do szpitala z obrażeniami głowy i potłuczeniami. 17-latkowi ze Świętochłowic nic się nie stało, podobnie pasażerom i motorniczemu. 53-letni kierujący tramwajem był trzeźwy. Jak podają śląscy policjanci, według wstępnych ustaleń to motorniczy jest winien spowodowania wypadku, ponieważ wjechał na skrzyżowanie pomimo poziomej kreski na sygnalizatorze, oznaczającej konieczność zatrzymania się. Funkcjonariusze przypominają jednak i pieszym, by zachowali większą ostrożność na ulicy. "Każdy kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Taką samą ostrożność powinien zachować pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają, a czasami wystarczy na chwilę się zatrzymać i spokojnie rozejrzeć, aby uniknąć niebezpieczeństwa" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej. "53-latek z Jaworzna był trzeźwy. Usłyszy zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego" - dodają o motorniczym.

Każdy kierujący pojazdem i pieszy zbliżający się do skrzyżowania powinien zachować szczególną ostrożność. Niestety, czasem brak uwagi prowadzi do wypadków.W środę na ulicy Katowickiej w Chorzowie doszło do groźnego zdarzenia – tramwaj potrącił dwoje nastolatków. Policjanci… pic.twitter.com/jMWXliedk3— Remiza.pl (@remizacompl) October 25, 2024

